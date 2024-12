Alba si mette i guantoni: al via la prima edizione di Alba Martial Kombat

Sabato 21 dicembre il Palalanghe della città di Alba si trasforma in arena: atleti provenienti da tutto il nord Italia si sfideranno in entusiasmanti match di Kickboxing e MMA che infiammeranno il pubblico del palazzetto.

L'evento coprirà tutto l'arco della giornata con ben 55 incontri di light contact che faranno da preludio allo show serale: 20 match di contatto pieno in cui gli atleti si misureranno sul ring regolamentare e tra le pareti della iconica gabbia che da sempre caratterizza le arti marziali miste (MMA).

L'evento, promosso dalla federazione nazionale di riferimento Federkombat e realizzato con il patrocinio del Comune di Alba, nasce dall'unione e dall'esperienza di tre realtà del territorio piemontese: Functional Gym – Martial Fitness (Alba), Ego Palestre (Alessandria) e KbCenter2000 (Asti).

Alba Martial Kombat ha l'ambizione di essere il primo passo, il primo tassello di un percorso volto a creare uno vero e proprio storico di eventi annuali in cui la comunità sportiva albese, e non solo, possa ritrovarsi per vivere le emozioni uniche che solo gli sport da combattimento sono in grado di regalare.