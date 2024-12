A Sampeyre lo spettacolo di Natale alla scuola dell'infanzia

Nel pomeriggio del 20 dicembre si ė svolto presso la scuola dell'infanzia di Sampeyre il consueto spettacolo natalizio che ha visto i bimbi coinvolti in numerose coreografie a tema e canti natalizi. In una sala gremita di gente tra parenti, amici e simpatizzanti l'atmosfera natalizia era carica di allegria, gioia e magia!

Ė stata poi allestita una lotteria con ricchi premi gentilmente offerti dai commercianti di Sampeyre e dell'Alta Valle a cui va un sincero grazie per la loro generosità. Il ricavato verrà utilizzato per acquistare materiale ludico e didattico per la scuola.