Le classi seconde della scuola secondaria di Bene Vagienna in visita all’industria grafica Eurostampa

Nell’ambito del progetto Orientamento, portato avanti dall’Istituto comprensivo di Bene Vagienna insieme al CNOS-FAP di Fossano, martedì 20 e giovedì 22 maggio, le classi 2^A e 2^B della scuola secondaria di Bene Vagienna si sono avvicendate in una visita guidata presso la sede dell’industria grafica Eurostampa.

Dopo essere stati adeguatamente preparati dai formatori del CNOS-FAP, i ragazzi sono stati accolti dal personale dell’azienda che ha presentato la struttura della storica industria benese, prima di procedere ad una visita guidata nei diversi reparti produttivi dello stabilimento. Gli alunni hanno potuto così osservare da vicino e porre domande sulle caratteristiche delle diverse mansioni incontrate durante la visita. L’ultima parte della mattinata è stata infine dedicata a consolidare l’esperienza vissuta dai ragazzi attraverso una riflessione guidata e partecipata, sul mondo del lavoro e sulle diverse professioni.

Gli alunni e i docenti ringraziano l’industria grafica Eurostampa, da sempre in forte sinergia con la comunità locali, e il suo personale per l’accoglienza riservata, nonché il personale formatore del CNOS-FAP per il prezioso e stimolante percorso costruito per i ragazzi.