La primaria di Trinità in concerto per il progetto “Classi in coro”

Venerdì 23 maggio gli alunni della scuola primaria di Trinità, a conclusione del progetto "Classi in coro" finanziato dai genitori e diretto dal maestro Roberto Bella, hanno divertito e anche commosso il pubblico accorso presso la palestra comunale.

Passando con naturalezza da canti in italiano a quelli in inglese, senza dimenticare la tradizione popolare piemontese, i bambini hanno dimostrato ottime doti canore e la capacità di lavorare in gruppo.

"Un grazie al Comune di Trinità - dicono dalla scuola - per la concessione dei locali e alla Banca Territori del Monviso che ha realizzato le magliette indossate dai ragazzi e dalle insegnanti".