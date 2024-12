La Morra: il gruppo di opposizione propone una "Commissione parcheggi"

Riceviamo e pubblichiamo dal gruppo consiliare di minoranza “La Morra è… un paese a misura dei lamorresi"

"La Morra negli ultimi anni, ha visto un numero di presenze sul suo territorio, davvero impressionante. Di questo non possiamo che esserne fieri ed orgogliosi. Dobbiamo ringraziare chi in passato ha iniziato a promuovere questo cambio epocale e al tempo stesso esortare tutti, ma in modo particolare chi oggi ha il dovere, a fare tutto il possibile per favorire il turismo sotto ogni forma e aspetto. Proprio in quest’ottica, ci sembra corretto evidenziare un lato negativo scaturito da questi numeri di presenze, un problema di mobilità, legato n modo particolare all’offerta di parcheggio, rendendo complicata la visita del nostro paese, ma ancora più difficile, la normale quotidianità dei lamorresi. Gli eventi degli ultimi mesi sono davvero il segnale inequivocabile della necessità che il Consiglio Comunale affronti in modo deciso e urgente l’argomento al fine di definire linee guida per il prossimo futuro. Si è letto, sui social, a commento della situazione, che questo è il prezzo che si deve pagare per lo sviluppo del turismo. Non siamo d’accordo con questa affermazione, sicuramente il turismo porta vantaggi, ma, crediamo, sia possibile trovare un giusto equilibrio tra la vocazione turistica del paese e la giusta sostenibilità della stessa da un punto di vista di territorio e di qualità della vita per i residenti.

L’attuale amministrazione, diretta emanazione delle due precedenti, nei 10 anni passati, ha vissuto l’aumento delle presenze sul territorio, senza mai aver affrontato la questione da un punto di vista strutturale. Non possiamo definire emergenze le situazioni che si creano in diversi week-end dell’anno, e purtroppo non serve mettersi il giubbotto da parcheggiatore, per risolvere il problema: se non ci sono spazi disponibili o non si fanno entrare le auto in La Morra oppure il caos regnerà comunque sovrano. E’ assolutamente necessario sedersi ad un tavolo che sia rappresentativo di diverse anime della società lamorrese, per trovare insieme delle risposte che siano inizialmente un tampone per la prossima futura stagione che partirà a brevissimo, ma, al tempo stesso, decisioni strutturali e stabili per garantire negli anni a venire una situazione più sostenibile.

Probabilmente in alcune giornate particolari potrà restare qualche problema ma non di intensità come avviene oggi. Nessuno intende fare delle spianate di asfalto, brutte da vedere, ci possono essere soluzioni interessanti che abbinano verde e materiali adatti a mascherare il parcheggio stesso, partendo dall’esempio di Verduno, tanto per citare un nome. Trovare delle soluzioni è necessario per mantenere questo livello di affluenza, con il tempo il turista che ha vissuto queste difficoltà, difficilmente pensa di tornare a La Morra o di parlarne bene, ma è una priorità per il bene dei residenti. Non è ammissibile che per attraversare La Morra siano necessari tempi biblici, i residenti lamorresi e delle frazioni devono poter accedere al paese e alle sue strutture siano queste commerciali, religiose o amministrative con facilità e con la possibilità di parcheggiare un’auto nelle prossimità, senza poi contare il rischio di non poter effettuare un intervento di emergenza ad esempio da parte di un’ambulanza, che avrebbe, in certi momenti, davvero problemi a farsi spazio.

Siamo un Comune Unesco, dobbiamo offrire ai nostri concittadini e ai nostri turisti dei servizi all’altezza di questa importante patente di qualità. In questo senso, noi della minoranza di LA MORRA E’ … abbiamo ritenuto opportuno presentare una mozione con oggetto la richiesta di formazione di una Commissione parcheggi per far sedere al tavolo tutti e insieme ragionare su quelle che possono essere delle soluzioni possibili e percorribili, con l’intento di affrontare una volta per tutte il problema alla radice. Il regolamento del Consiglio non permette di coinvolgere con poteri di voto persone che non facciano parte del Consiglio stesso, ma con l’accordo di tutti si possono sentire le opinioni di diversi soggetti, invitandoli come membri senza potere di voto, o comunque creare dei tavoli rappresentativi nei quali trattare la situazione. Non conta da chi arriva la proposta, non facciamone una questione politica, conta sedersi e insieme trovare delle soluzioni che convincano tutti e soprattutto che migliorino le condizioni di vita".

Il gruppo comunale “La Morra è… un paese a misura dei lamorresi"