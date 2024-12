Un viaggio nelle emozioni con i fuochi d'artificio. Una passione esplosa in una professione

Una passione crescente quella di Francesco Setti, legale rappresentante e amministratore della Setti Fireworks Srl, azienda che progetta, importa, vende prodotti pirotecnici e realizza spettacoli di fuochi d’artificio che illuminano il cielo da più di 20 anni.

Un marchio una sicurezza con il “re dei fuochi d'artificio”, un claim adottato quest'anno. Un'azienda che nasce da un'armeria di famiglia a Genova per crescere e svilupparsi anche su Cuneo a Madonna dell'Olmo, fino oltre oceano raggiungendo l'America.





Francesco, da una sua passione è riuscito ad “esplodere”, per rimanere a tema, realizzando le sue ambizioni

La mia è una storia fatta di tanta passione, obiettivi raggiunti, cadute e rinascite. Un percorso caratterizzato da soci che sono entrati ed usciti, collaboratori trovati e persi, da conti che tornano e conti che non tornano, da una concorrenza a volte leale a volte scorretta.

Ma soprattutto, un viaggio imprenditoriale che ha saputo trasformare le difficoltà in opportunità.



Da Genova a Bolzano il primo progetto di espatrio. Dalla piccola azienda di famiglia a 4 punti vendita in Italia..uno sviluppo costante rincorrendo i suoi sogni



La mia avventura inizia nel 1999, quando, a soli 19 anni, iniziai a vendere fuochi d'artificio nel negozio di famiglia a Genova. Un negozio molto conosciuto e rinomato. La ferramenta coltelleria F.lli Setti snc dal 1905.

Con il tempo, però, ho sentito il bisogno di sognare più in grande.

Nel 2001 ottengo l’abilitazione per lo sparo di fuochi artificiali e nel 2004 fondo la Setti Fireworks di Setti Francesco. Nel 2006 mi dedico a tempo pieno alla creazione di spettacoli pirotecnici per clienti privati ed enti pubblici e trasformo un vecchio locale sulle colline di Genova nel nostro quartier generale con ufficio, magazzino e negozio per rivendita al pubblico di fuochi d’artificio.





Poi nascono le altre sedi con non poche difficoltà superate...



Gli spettacoli diventano sempre più importanti e spinti dalla voglia di espanderci, apriamo un negozio a Torino, nel 2015, una grande città da sempre ben collegata con Genova e dove la domanda era fervente.







Ha attraversato svariate crisi, quando e come è riuscito a risollevare il destino della sua azienda

Il punto di svolta è avvenuto grazie a un viaggio in Cina nel 2016, quando visito una grande azienda specializzata in spettacoli pirotecnici. Trovo l’illuminazione assistendo ad una dimostrazione con effetti nuovi, originali e dai colori sorprendenti.

Capisco che devo distinguermi, torno in quella azienda produttrice in Cina e decido di lanciare una linea esclusiva, dal nome chiaro e iequivocabile: TQS, acronimo di Top Quality Selection.



Posso così proseguire nei miei progetti di espansione e nel 2019 abbiamo aperto il negozio a Madonna dell'Olmo e poi a Bolzano, dove mi sono trasferito e vivo dal 2016.

Oggi la nostra impresa conta sulla collaborazione preziosa di importanti partner e aziende, in continua evoluzione, consentendoci di offrire prodotti e servizi sempre più eccellenti e innovativi.

A proposito di prodotti, quali sono quindi le caratteristiche che possiedono i vostri e come sono individuabili al cliente?



I nostri prodotti sono commercializzati con il marchio Setti Fireworks, di cui seguiamo e curiamo direttamente la progettazione, la produzione e l'importazione. In particolare monitoriamo le fasi produttive nell’azienda cinese affinchè rispondano ai nostri standard qualitativi e alle normative vigenti in Europa.

A Cuneo il negozio è gestito da Luca Arnaudo a cui affidarsi per conoscere meglio i vostri prodotti e farsi guidare in una scelta personalizzata, adatta e sicura. Cosa si può trovare?

Quest'anno rispetto agli anni precedenti è stata ampliata ulteriormente l'offerta al cliente, senza incidere sul prezzo finale, anzi per qualche caso è addirittura diminuito.

Ci sono due macrocategorie tra cui poter scegliere: le fontane e gli spettacoli pirotecnici.

Vantiamo un vasto assortimento, oltre 50 spettacoli, numerose fontane, razzi, candele romane e scoppianti.

Nel punto vendita cuneese si trovano tutti prodotti di libera vendita ai maggiori di 18 anni, senza vincoli subordinati al possesso di porto d'armi che vale solo per alcune specifiche categorie.

Per chi a Capodanno vorrà emozionarsi con i nostri fuochi d'artificio troverà disponibile materiale fino alla sera del 31 dicembre compreso, potendo contare su una vasta scorta presso il nostro deposito.

Ce ne sarà anche per chi deciderà all'ultimo.





I fuochi d'artificio se da un lato incantano e suscitano emozioni dall'altro la loro esplosione genera un effetto sonoro non troppo gradito nei centri abitati o agli animali. Ma, avete pensato a una soluzione che potesse soddisfare entrambe le necessità.

Abbiamo voluto rispondere alla richiesta di maggiore sensibilità nei confronti dei nostri amici domestici il cui udito è certamente più sensibile ed evitare di arrecare eccessivo disturbo acustico nei centri abitati. Sono così disponibili in negozio anche spettacoli pirotecnici silenziosi, adatti per contesti in cui non si vuole disturbare o dove ci sono animali che si spaventano. Sempre della categoria "silenziosi", oltre agli spettacoli, sono anche acquistabili candele romane e razzi.







Un altro tema importante strettamente legato all'uso dei vostri prodotti è quello della sicurezza, in tal senso oltre al prodotto in sé testato e adatto alla vendita, qual è il vostro contributo?

Cerchiamo innanzitutto di capire cosa desidera e cerca il cliente. Un'attenzione che si esprime nel fornirgli tutte le informazioni utili relative ad un prodotto, in maniera approfondita per ottenere la sua consapevolezza e poter così prevenire incidenti. Il nostro compito è riuscire ad intercettare e rispondere alla richiesta del cliente in modo pertinente. Una volta individuato il prodotto più adatto, gli vengono fornite tutte le precauzioni e misure necessarie all'uso. Nel caso in cui si opta per lo spettacolo ci sinceriamo che sia nelle condizioni di rispettare l'adeguata distanza di sicurezza, utile anche per le semplici fontane. Ogni prodotto ha le sue distanze e i parametri da rispettare.





In conclusione, possiamo anticipare i progetti per il futuro a cui state lavorando?

Abbiamo in “cantiere” l'apertura di un nuovo negozio in Florida, in America. Di recente ho effettuato dei sopralluoghi per ultimare l'affare.

Ma, ci siamo tutto l'anno con aperture straordinarie o su richiesta. Operiamo per la realizzazione di spettacoli per eventi speciali e organizzati come compleanni, matrimoni o feste di paese. Realizziamo sia piccoli spettacoli che di maggior portata.