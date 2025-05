Fondazione Ospedale Cuneo ETS: un supporto alle eccellenze di cura dell’HUB provinciale Santa Croce e Carle

Nata nel 2019, la Fondazione, ora presieduta dalla dott.ssa Silvia Merlo, è diventata in pochi anni un punto di riferimento per la salute del territorio. Progetti, attività di formazione e prevenzione a beneficio della collettività. Con un fiore all’occhiello: la PET-CT donata a fine 2024.

Mission e vision

La Fondazione Ospedale di Cuneo nasce con l’intento di dare continuità ad una parte importante della storia del nostro territorio nel sostenere le attività e i progetti di eccellenza dell’Ospedale Santa Croce e Carle, centro di riferimento per le elevate specializzazioni per l’intera provincia.

La motivazione profonda che sta alla base della Fondazione Ospedale di Cuneo è lo spirito di servizio, che ne ha determinato la nascita e ne caratterizza l’operato, all’interno di una relazione di reciprocità territoriale caratterizzata dal senso di appartenenza e di restituzione – ad un territorio, ad una comunità.

Siamo al fianco dell’Azienda Ospedaliera con l’obiettivo di contribuire al consolidamento e allo sviluppo della sanità pubblica di eccellenza sul territorio.

Crediamo nella partecipazione alla costruzione di una comunità solidale, che investe nel proprio futuro. Perché solo insieme possiamo guardare avanti, con fiducia.

Attraverso il lavoro quotidiano di supporto alla promozione della salute, la Fondazione valorizza il territorio, contribuendo a renderlo attrattivo, coeso, solidale.

La nostra storia

Il 16 maggio 1319 il cuneese Guarnerio (Giannetto) de Pozzolo, terziario francescano, dona la sua casa, nei pressi di San Francesco, alla Società dei Raccomandati della Beata Vergine Maria della quale è membro. Lo scopo è quello di istituire un ospedale, dove lui servirà come ospitaliere, per ricevere ed ospitare gli infermi, i poveri ed i pellegrini di qualunque provenienza.

Cuneo, con orgoglio, può oggi vantare di avere un ospedale HUB di altissimo livello e l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, con la dedizione, competenza e professionalità di tutto il personale, con le attrezzature di cui dispone, con la ricerca scientifica che promuove al proprio interno e con collaborazioni esterne, è veramente degnissima erede di 700 anni di storia.

Il progetto PET-CT

La Fondazione ha perfezionato ad ottobre 2024 l’acquisto di una nuova PET-CT di ultima generazione (GE Omni Legend) che è stata donata “chiavi in mano” all’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo. Un risultato straordinario, ottenuto grazie ad una raccolta fondi realizzata nel 2023, alla quale hanno partecipato con grande generosità oltre 600 donatori tra privati, aziende, enti filantropici, banche di tutto il territorio. Il “progetto PET” a cui si è dato corso, rappresenta un importante passo avanti nella clinica e nella ricerca e sta contribuendo a migliorare i processi di cura e la salute di tutti i cittadini. Con questa apparecchiatura di ultimissima generazione (la seconda installata in Italia dopo il S. Raffaele di Milano) l’Ospedale Santa Croce e Carle dispone di uno strumento in grado di garantire innovatività e rapidità delle diagnosi e delle terapie, azzerando inoltre le liste d’attesa.

I nuovi progetti

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Nel 2025 la Fondazione darà corso ad apposite campagne di raccolta fondi per donare all’Ospedale apparecchiature di elevata tecnologia che ci sono state indicate dall’Azienda Ospedaliera e approvate dal nostro Comitato Scientifico. Si tratta di strumenti in grado di elevare il livello di eccellenza delle cure che da sempre contraddistingue il nostro Ospedale.

PET THERAPY

La Fondazione si propone di migliorare i processi di cura, anche alternativi, a beneficio dei pazienti e dei loro famigliari. Proprio a questo scopo nasce il progetto di Pet Therapy: come dimostrano le evidenze scientifiche, gli animali domestici ricoprono un ruolo sempre più importante nella vita delle persone e possono contribuire in modo significativo anche al miglioramento delle loro condizioni di salute. Le attività si svolgeranno inizialmente presso la SPDC Psichiatria dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo, e verranno successivamente replicate anche in altri reparti (Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Geriatria, Neurologia ecc).

MUSICOTERAPIA

A fine marzo è cominciato con successo il progetto di Musicoterapia presso la Terapia Intensiva Neonatale di Cuneo a cura di Chiara Albanese, musicoterapeuta e cantante, e Valentina Meinero, arpista. È emozionante vedere il coinvolgimento dei papà e delle mamme accanto ai loro piccoli nati prematuri. Il progetto proseguirà nei prossimi mesi e verrà replicato anche nei reparti di Pediatria, Neuropsichiatria infantile e Psichiatria.

RIALLESTIMENTO E UMANIZZAZIONE SALE D’ATTESA IN VARI REPARTI DELL’OSPEDALE

I pazienti e i loro caregiver si trovano spesso a dover trascorrere lunghi momenti di attesa all’interno dei vari reparti dell’Ospedale Santa Croce e Carle. La Fondazione ha deciso di intervenire per migliorare il comfort e la qualità del tempo trascorso nelle sale d’attesa con soluzioni moderne e funzionali che possano dare un senso di accoglienza e serenità. Il progetto verrà completato a breve nel Day Hospital Oncologico e verrà successivamente replicato presso il Centro Salute Donna, la Medicina Nucleare, la Chirurgia Toracica e altri reparti.

FORMAZIONE E RICERCA

Fondazione Ospedale è stata interessata dai Padri Gesuiti per formalizzare l’acquisto dell’ex Collegio di San Tomaso sito nel centro di Cuneo, per la realizzazione del cosiddetto “Tomasini Campus”, un centro di formazione, ricerca e ospitalità rivolto a giovani medici specializzandi, a disposizione di tutto il territorio provinciale. Il primo step relativo al progetto di ristrutturazione e riqualificazione dell’intero complesso prevede la realizzazione di un HUB tecnico-scientifico da allestire al piano terra e al primo piano dell’edificio. L’attuale Chiesa, che manterrà utilizzo misto (laico e sacro), diventerà l’Aula Magna della struttura con un’ampia capacità di accoglienza per convegni, concerti, eventi culturali di varia natura. A lato della Chiesa e al primo piano potranno trovar luogo diverse aule più piccole da destinare ad attività di formazione e ricerca, dotate di strumenti di alta tecnologia. I lavori di ristrutturazione consentiranno di riqualificare un immobile storico nel centro della città destinato altrimenti ad un progressivo degrado, restituendo al territorio l'opportunità di utilizzare una struttura multifunzionale.

MEDICAL COLLOQUIA VILLA TORNAFORTE ARAGNO

Tornano nel 2025 i Medical Colloquia presso Villa Tornaforte Aragno dedicati al tema del “buon invecchiamento” o invecchiamento in salute. Il primo si è tenuto il giorno 4 aprile con l’intervento del prof. Fabrizio Didonna sul tema “La mindfulness come pratica di cura. Dove nuovi e antichi sentieri per creare benessere si incontrano”. Seguiranno:

30 maggio - dott.ssa Vittoria Tibaldi, Direttore S.C. Geriatria Santa Croce e Carle: “Il tempo può aspettare? Consigli pratici per una longevità in salute”

6 giugno - prof. Andrea Ungar, Docente ordinario di Geriatria all’Università di Firenze e Direttore di Geriatria e Terapia intensiva geriatrica all’ospedale Careggi di Firenze: “Anziani e animali: un mondo da scoprire”

Luglio - prof. Marco Demaria: Professor of Cellular Aging and Director of the Istitute for Mechanisms of Health at the University Medical Center of Groningen, Netherlands: “La senescenza cellulare”

CATTEDRE AMBULANTI DELLA SALUTE

Riprendono a maggio le camminate organizzate dalla Compagnia&Rete del Buon Cammino sul tema dell’invecchiamento attivo e la lotta alla sedentarietà. La Dott.ssa Vittoria Tibaldi Direttrice della SC di Geriatria dell’ASO Santa Croce e Carle di Cuneo ha elaborato e coordinerà il progetto ESCO (E=Evadere S=Socializzare C=Camminare O=Osare), che sarà illustrato durante le escursioni.

Di seguito il calendario delle uscite:

Domenica 18 maggio – Prazzo-Ussolo: Perché è importante invecchiare ed invecchiare bene Vittoria Tibaldi: “Perché invecchiare è un privilegio” Marco Quercio: “Perché e come muoversi per invecchiare bene”

Perché è importante invecchiare ed invecchiare bene Domenica 25 maggio – Brossasco : Le arti al servizio del buon invecchiamento Cinzia Manfredi: “Musica, canto ed emozioni per promuovere un buon invecchiamento” Nicoletta Aimonino: “Lettura e scrittura possono aiutarci a invecchiare bene?”

: Le arti al servizio del buon invecchiamento Domenica 7 settembre – Colle della Maddalena : Consigli utili per invecchiare in salute Marco Cipolat: “Cibo e acqua: elisir di lunga vita?” Vittoria Tibaldi: “I disturbi del sonno: come gestirli”

: Consigli utili per invecchiare in salute Domenica 14 settembre – Castellar di Saluzzo : Benessere psicologico ed invecchiamento Maura Anfossi: “Invecchiare bene: alcuni spunti psicologici” Marta Cometto: “Animali da compagnia: solo compagnia o anche benefici sulla salute?”

: Benessere psicologico ed invecchiamento

CAMPAGNA 5x1000

Anche quest’anno, Fondazione Ospedale Cuneo ETS incentra la sua campagna del 5x1000 a favore del benessere psico-fisico del personale che opera all’interno dell’Azienda Ospedaliera. Stress, burnout, difficoltà di conciliazione vita-lavoro incidono sulla qualità delle attività svolte dal personale ospedaliero e come Fondazione vogliamo essere vicini al personale sanitario attraverso iniziative che ne migliorino la qualità della vita e del lavoro in Ospedale. La salute di chi si prende cura di noi è fondamentale: prendiamoci cura insieme di chi si prende cura di noi.

Come puoi aiutarci?

Donazioni per finanziare uno dei progetti in corso

Puoi contribuire a finanziare uno dei progetti già avviati

Donazione a un reparto

Se ti sta a cuore un reparto in particolare, provvederemo a comunicare con i responsabili del reparto per valorizzare al meglio la tua donazione

Donazione generica

Se ti interessa donare a favore dell’Ospedale Santa Croce e Carle, ma non hai in mente una destinazione precisa, la somma che donerai sarà impiegata in uno dei progetti della Fondazione che necessitano in maniera più urgente del tuo aiuto

Donazione celebrativa. Festeggia il tuo giorno speciale con un gesto solidale

Se vuoi fare un gesto solidale in occasione di un anniversario, un compleanno, un battesimo, un matrimonio, una laurea o un pensionamento puoi destinare i tuoi regali a favore della Fondazione. Il miglior modo per rendere i tuoi cari e i tuoi amici partecipi di un progetto di solidarietà.

Donazione commemorativa. Per ricordare una persona a te cara

Una donazione in memoria è un legame che non si interrompe. È la possibilità di continuare a far vivere il ricordo di chi ci è caro. Puoi fare una donazione in memoria sostenendo i progetti promossi dalla Fondazione oppure destinare il tuo contributo a un progetto o a un reparto che ti sta particolarmente a cuore.

Lascito testamentario solidale. Fai del bene attraverso la tua eredità

I lasciti testamentari solidali sono una particolare tipologia di testamento sempre più diffusa in Italia. Il testamento solidale alla Fondazione Ospedale Cuneo ETS è una donazione senza tempo che ti permette di contribuire ad aiutare chi ha più bisogno. È un modo per essere insieme a noi anche domani, per assistere chiunque ne avrà bisogno.

Puoi donare

Con bonifico bancario su uno dei seguenti conti correnti:

Banca Alpi Marittime: IT 02 D 08450 10200 0000 00012 922

Intesa SanPaolo: IT 42 W 03069 10200 1000 00076 423

Con Satispay CODICE SATISPAY

Con Riseact CODICE RISEACT

Per beneficiare delle agevolazioni fiscali indica nella causale del bonifico

Nome e cognome

Codice Fiscale

Indirizzo mail o postale

Donazione a favore di Fondazione Ospedale Cuneo (se vuoi, specificando il progetto o il tipo di donazione)

Se usi strumenti elettronici (Satispay, Riseact, PayPal, Rete del Dono ecc) inviaci una mail o un messaggio Whatsapp al numero +39 324 774 0104 indicando il canale utilizzato e i dettagli della donazione (importo e destinazione; nome, cognome e codice fiscale).

Per ogni informazione, domanda o dubbio, contattaci al +39 324 774 0104 o all’indirizzo donazioni@fondazioneospedalecuneo.it e visita il nostro sito https://fondazioneospedalecuneo.it/