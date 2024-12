Tenda, Stati Uniti d'Europa Piemonte e +Europa chiedono interventi urgenti

Il segretario di +Europa, Riccardo Magi, e la consigliera regionale della lista Stati Uniti D'Europa Piemonte Vittoria Nallo, hanno depositato due interrogazioni parallele, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Consiglio regionale del Piemonte, per affrontare l’emergenza legata alla chiusura del Traforo del Colle di Tenda.

Chiuso dal 2020 a causa dei danni causati dall’alluvione e dai lavori di ampliamento, il traforo avrebbe dovuto riaprire a dicembre 2024, ma il termine è stato posticipato al 2025 per presunti motivi di sicurezza non meglio specificati dalle autorità francesi. La chiusura prolungata sta avendo un impatto devastante sul comparto turistico, sulle attività economiche locali e sui lavoratori transfrontalieri, aggravando le difficoltà già esistenti.

Magi e Nallo chiedono interventi urgenti per mitigare i disagi, un potenziamento effettivo del servizio ferroviario Cuneo-Ventimiglia e un’azione coordinata tra Italia e Francia per individuare responsabilità e accelerare la riapertura. È necessario garantire che le comunità locali non siano ulteriormente penalizzate da ritardi burocratici e mancanza di trasparenza.