Mondovì, incidente questa mattina in corso Statuto

Non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze l'incidente che si è verificato questa mattina, lunedì 23 dicembre, di fronte al municipio di Mondovì.

Per dinamiche in fase di accertamento una donna, che si trovava in corso Statuto, è stata urtata da un autobus del trasporto pubblico locale.

L'allarme è scattato attorno alle 10.30, sul posto è prontamente intervenuta la Polizia locale che ha provveduto a chiudere temporaneamente la strada al traffico veicolare e il personale sanitario che ha condotto la donna, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenza, in ospedale per gli accertamenti del caso.

Dopo circa mezz'ora la viabilità è stata ripristinata.