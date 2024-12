Cuneoginnastica, Sara Hadouz protagonista ai campionati nazionali marocchini

La ginnasta Sara Hadouz, grazie alla doppia cittadinanza, ha di recente ricevuto la convocazione dalla squadra agonistica di Marrakech per prendere parte a due tra le più prestigiose competizioni nazionali: i campionati a squadre marocchini ed il Trofeo del Trono, organizzati dalla Federazione ginnastica Marocchina, gare alle quali la giovane ginnasta cuneese prende parte già dallo scorso anno.

Sara, che frequenta la classe prima del Liceo Scientifico sportivo di Cuneo, ha gareggiato domenica 22 dicembre ed è appena rientrata in Italia per le festività natalizie. In questa competizione è stata impegnata su tutti e quattro gli attrezzi della Ginnastica Artistica apportando alla squadra di casa un importante contributo su ognuno di essi, di rilievo il suo punteggio totale dato dalla somma di tutte le singole specialità. Per Sara una gara superlativa e senza alcun errore, arriva infatti da un periodo di eccellente forma fisica e preparazione ottimale.

La squadra di casa vince dunque con ampio margine la competizione e festeggia per il secondo anno consecutivo sul gradino più alto del podio insieme alla nostra Sara.