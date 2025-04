A Pasqua la provincia di Cuneo ha scartato 12.168 uova solidali Ail per la lotta contro le leucemie

Ha superato le 12.000 unità la conta delle uova di cioccolato distribuite per la Pasqua 2025 in 120 piazze della provincia di Cuneo da centinaia di volontari dell’Ail di Cuneo Sezione “Paolo Rubino”. I numeri ribadiscono l’impegno e la generosità di tutto il territorio, con oltre 3.000 uova consegnate a Cuneo e vallate, altrettante in Langa e Roero, più di 2.000 tra Fossano, Savigliano e dintorni, quasi 1.500 tra Saluzzese e le valli del Monviso e poco meno di un migliaio tra Monregalese e Cebano. L’impegno è arrivato anche da tante aziende e diversi scuole, che hanno ritirato oltre 1.500 dolci di cioccolato, direttamente presso la sede di Ail di Cuneo.

“Siamo immensamente grati a tutti coloro che hanno scelto di portare nelle loro case la nostra golosa proposta per le festività Pasquali – dichiara Anna Rubino, presidente dell’Ail di Cuneo Sezione “Paolo Rubino” OdV -. Per far fronte all’aumento dei costi delle materie prime per i nostri fornitori, quest’anno siamo stati costretti ad aumentare il prezzo delle uova ma questo non ha scoraggiato i nostri sostenitori e in tanti hanno ribadito il sostegno alla nostra associazione. Il ringraziamento più sentito va ai nostri volontari che si sono prodigati con tutti i mezzi e le forze nel promuovere questa iniziativa: il merito di questo incredibile successo è tutto loro”.

L’Ail Cuneo Sezione “Paolo Rubino” OdV, che nel 2024 ha compiuto 25 anni di attività, offre una costante presenza a fianco di pazienti e familiari, fatta di aiuti concreti nei momenti più critici, di impegno per garantire le migliori cure nel reparto di Ematologia dell’Ospedale Santa Croce e Carle Cuneo, di supporto sociale, economico e psicologico e di investimenti in ricerca e assistenza. Da oltre 20 anni, inoltre, l’Ail di Cuneo mette a disposizione di malati e familiari le sue tre Case Ail che, a due passi dall’ospedale di Cuneo, consentono loro di vivere il più possibile insieme il particolare e delicato momento delle cure.