Processo Open Arms, Icardi sta con Salvini: "Sentenza di assoluzione darà maggiore solidità al governo"

“A distanza ormai di alcune ore dall’assoluzione di Matteo Salvini al processo Open Arms, intendo esprimere la mia vicinanza al segretario nazionale della Lega Nord e la mia soddisfazione, da cittadino e amministratore, per il corso che la giustizia ha avuto all’insegna della verità e della democrazia”.

Con queste parole, il consigliere regionale Luigi Genesio Icardi, presidente della Commissione Sanità della Regione Piemonte, ha commentato la notizia giunta nella serata di venerdì 20 dicembre che pone fine alla vicenda processuale del Ministro Salvini.

“Si tratta di una sentenza importante per svariate ragioni – aggiunge Icardi –. In primo luogo, la democrazia ha dimostrato la sua tenuta in nome dell’autonomia della politica, del diritto e del dovere di un governante di realizzare il mandato per il quale è stato votato dai cittadini attraverso libere elezioni. Voglio ricordare, inoltre, che dopo il passaggio alla Seconda Repubblica, man mano che il sistema dei partiti è radicalmente mutato, è cresciuto il potere di vari spezzoni della burocrazia apicale e soprattutto della magistratura. Queste élite, tuttavia, non si sono mai confrontate con il corpo elettorale e hanno continuato a esercitare la propria influenza sul potere pubblico, economico, amministrativo e burocratico. La sentenza che assolve Salvini darà maggiore solidità al governo. A me piace il latino e la parola 'gubernum' alla lettera indica 'il timone della nave', grazie al quale soltanto, lo Stato può mantenere la propria rotta”.