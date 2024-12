Coltivava marijuana in Alta Langa: 62enne patteggia sanzione pecuniaria da 3.150 euro

Ha patteggiato ottenendo di convertire la pena detentiva in una sanzione pecuniaria di 3.150 euro un residente in un centro dell’Alta Langa, classe 1962, rinviato a giudizio con l’accusa di aver messo a dimora per la coltivazione alcune piante di marijuana, oltreché della detenzione presso la propria abitazione di semi e di alcuni grammi dello stesso stupefacente.

Accuse originate da un’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Cortemilia, che nello scorso agosto avevano acquisito da fonti certe informazioni circa la presenza della piccola piantagione, coltivata presso un’area boschiva.

I militari dell’Arma rinvenivano e fotografavano la coltivazione, dopodiché installavano alcune fototrappole con l’obiettivo di rivelare chi si recasse sul posto per riservarle le necessarie cure.

Così ritratto, il coltivatore veniva riconosciuto dai Carabinieri come un personaggio già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti specifici.

Autorizzati dal giudice, i Carabinieri entravano nella piantagione provvedendo al sequestro di nove piante di varie altezze, dai 60 centimetri a oltre un metro.

Nel frattempo l’interessato si difendeva spiegando che quanto rinvenuto in suo possesso era finalizzato a un uso personale. Tramite il suo difensore, l’avvocato albese Roberto Ponzio, l’uomo presentava quindi istanza di patteggiamento, accolta con sentenza del Tribunale di Asti.

Il provvedimento emesso per decisione del giudice Elio Sparacino ha così previsto la conversione della pena detentiva in sanzione pecuniaria e ordinato la confisca e distruzione delle piante e dello stupefacente sequestrato.