Scomparso dal pomeriggio di ieri, 87enne di Moretta è stato trovato morto nella notte

L'appello è corso anche sui social. Da ieri pomeriggio risultava scomparso il signor Antonino Barbera, 87 anni, di Moretta. Affetto da un principio di Alzheimer, si era allontanato dall'abitazione verso le 13.30.

I famigliari hanno dato quindi l'allarme e sono subito scattate le ricerche, che hanno coinvolto i vigili del fuoco e alcuni volontari del paese.

Purtroppo l'uomo è stato ritrovato deceduto nel cuore della notte, in una zona piuttosto distante dall'abitazione. Era in via Broglio, lungo il bordo di una strada, con il volto verso un canale di irrigazione.

Non sono chiare le cause del decesso, che verranno accertate dai carabinieri.