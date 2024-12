Wall Street Pepe supera i 35 milioni di dollari in prevendita

Il panorama delle meme coin si arricchisce costantemente di nuovi token, spesso di dubbia utilità o spinti semplicemente dal clamore mediatico. Di tanto in tanto, però, appaiono progetti davvero degni di nota che possono ridefinire il concetto di investimento in asset digitali.

Recentemente, dopo la presale di enorme successo di Pepe Unchained, è apparso un nuovo protagonista destinato a catturare l’attenzione degli investitori: Wall Street Pepe (WEPE), che ha raggiunto un traguardo straordinario di oltre 35 milioni di dollari raccolti durante la sua fase di prevendita.

Essendo un progetto molto recente, questo importo può crescere ulteriormente, fattore che identifica questa presale come una di quelle da tenere d’occhio per il 2025.

Meme coin e il fascino delle prevendite

Le meme coin ispirate al celebre personaggio “Pepe the Frog” continuano a stupire con performance straordinarie, sia sul mercato sia nelle Initial Coin Offering (ICO), che rappresentano un’opportunità unica per acquistare token a prezzi ridotti prima del debutto sugli exchange. Questa dinamica rende le prevendite particolarmente appetibili per piccoli investitori e appassionati del settore crypto, attratti dalla possibilità di ottenere guadagni sia nel breve sia nel lungo termine.

Il fenomeno delle meme coin a tema Pepe è ulteriormente alimentato dall’entusiasmo di figure influenti nel panorama globale. Elon Musk, per esempio, ha pubblicato e apprezzato numerosi meme di Pepe, consolidando l’immagine di questo personaggio come simbolo del segmento delle criptovalute.

Wall Street Pepe (WEPE) si posiziona come il progetto di punta in questa nicchia in crescita, superando ogni aspettativa e stabilendo nuovi standard con la sua raccolta fondi record in sole due settimane. Questo progetto ha rapidamente consolidato la sua posizione come una delle prevendite più promettenti grazie alla sua capacità di attrarre i piccoli investitori che spesso fanno fatica a organizzarsi in gruppi coesi e con uno scopo comune.

Cos’è WEPE

Wall Street Pepe ($WEPE) non si limita a essere una semplice meme coin. Il progetto, infatti, ha sviluppato una narrativa unica che strizza l’occhio al celebre film “The Wolf of Wall Street” e mira a sfidare le dinamiche di mercato dominate da whale e insider. Il personaggio della rana di WEPE è immediatamente legato a quell’immaginario, con abiti da broker e una Lamborghini fiammante per sfrecciare nella metropoli.

Ma non si tratta esclusivamente di cultura meme, citazioni e riferimenti. Tra le iniziative in programma, spicca infatti la creazione di un gruppo VIP esclusivo per i possessori di token $WEPE, che offrirà segnali di trading avanzati, analisi di mercato approfondite e strategie mirate per massimizzare i rendimenti nel prossimo ciclo rialzista. Pertanto, Wall Street Pepe offre soluzioni di utilità tangibili.

Gli utenti potranno anche partecipare attivamente, condividendo le proprie strategie di trading e ottenendo premi in base al successo delle loro segnalazioni. A supporto di queste iniziative, il 15% della fornitura totale di token è stato riservato come ricompensa per il trading.

Opportunità di staking

Un altro elemento distintivo di Wall Street Pepe è il suo protocollo di staking nativo, che offre un tasso di rendimento del 37%. Con il 12% della fornitura totale di token dedicato a ricompense per lo staking, il progetto garantisce un incentivo significativo per gli investitori a lungo termine. Non sorprende che oltre 21 miliardi di token WEPE siano già stati bloccati dagli acquirenti per approfittare dello APY dinamico.

La tokenomica di WEPE si basa su principi di trasparenza e partecipazione comunitaria, con smart contract verificati che rafforzano la fiducia degli investitori. Il whitepaper del progetto fornisce ulteriori dettagli su tutte le caratteristiche e le strategie di sviluppo.

Molti esperti del settore considerano Wall Street Pepe come una delle meme coin con il maggior potenziale di crescita. Grazie alla sua posizione di microcap e alle solide basi del progetto, alcuni analisti ipotizzano rendimenti fino a 100 volte il capitale investito. Tuttavia, la finestra temporale per acquistare WEPE a prezzi di prevendita è limitata: la domanda crescente sta accelerando la chiusura delle fasi di ICO e il relativo aumento dei prezzi.

Per rimanere aggiornati, è possibile seguire Wall Street Pepe sui canali ufficiali su X e Telegram, dove vengono fornite notizie e aggiornamenti in tempo reale.

