A Vernante apre la nuova filiale digitale di Banca CRS che non abbandona la relazione umana [FOTO E VIDEO]

È stata inaugurata nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 9 maggio 2025, la nuova filiale digitale di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano Spa a Vernante, in Valle Vermenagna.

La nuova soluzione di sportello digitale in Piazza de l’Ala 4, si presenta come una semplice innovazione che mantiene la qualità del servizio riducendo i costi operativi. Con questa trasformazione, infatti, si evita la chiusura di filiali tradizionali esistenti, con limitate potenzialità di sviluppo ulteriore, mantenendo un buon livello di servizio con costi ridotti. La soluzione di Vernante si inquadra nell’ottica di aumento della presenza territoriale e di espansione di Banca CRS in aree debancarizzate con limitato potenziale di business e di risposta al fenomeno delle desertificazioni bancarie.

“La filiale digitale di Vernante rappresenta un ulteriore passo in avanti rispetto agli sportelli digitali già operativi a Savigliano e Levaldigi - spiega il presidente di Banca CRS, Francesco Osella -. Infatti, offre costi contenuti e richiede spazio fisico ridotto affiancando soluzioni tecnologiche come la CSA (Cassa Self Assistita) per operazioni autonome, la videoconferenza e il co-browsing per supporto remoto completo, al valore imprescindibile della relazione umana grazie alla presenza di un dipendente di Banca CRS che garantisce supporto e assistenza personale. La filiale digitale di Vernante sarà un punto d’incontro tra innovazione e comunità, tra digitale e relazioni vere, in quanto ogni persona che sceglie Banca CRS contribuisce alla crescita collettiva. Non si tratta solo di servizi, ma di appartenenza a un progetto più grande, che crea valore per tutti”.

Lo sportello digitale di Vernante offre un'esperienza bancaria completa, unisce tecnologia e supporto umano per servizi personalizzati, garantendo operatività di base (prelevamenti e versamenti, bonifici e pagamenti, interrogazioni e retro sportello), consulenza avanzata (titoli e investimenti, consulenza finanziamenti, apertura nuovi rapporti), servizi accessori (carte e carnet assegni, valuta estera, gestione materialità) e potenzialmente anche servizi non bancari. La filiale comprende una postazione operativa per il cliente, uno sportello automatico sempre disponibile, una postazione operativa per Banca CRS e una sala d’attesa.

“Al fine di differenziare questa filiale dalle altre, abbiamo voluto raccontare visivamente l’identità fatta di persone, territorio, iniziativa e visione di Banca CRS - spiega il direttore generale di Banca CRS, Emanuele Regis -. Sulle pareti interne una serie di grafiche costruisce la figura stilizzata di un omino, simbolo della persona al centro del nostro progetto. Ogni sua parte rappresenta un elemento fondamentale della nostra missione: il centro è il territorio, cuore pulsante della comunità, il luogo da cui tutto parte e a cui tutto ritorna; la testa è la persona, ovvero la visione, i sogni, la capacità di immaginare il futuro; le braccia rappresentano l’iniziativa, l’azione concreta, la volontà di trasformare le idee in realtà; le gambe danno il senso del movimento, del cammino verso il cambiamento, un passo alla volta; le frecce infine sono il circolo virtuoso dell’energia che parte dal centro e ritorna, rafforzando il territorio attraverso ogni scelta del cliente”.