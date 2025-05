In partenza il corso gratuito di qualifica per Banconiere di Gastronomia di Cnos Fap Saluzzo

Se sei un adulto disoccupato (maggiorenne) in cerca di una nuova opportunità lavorativa, questo è il momento giusto per rimetterti in gioco. Il nostro corso gratuito di qualifica per Banconiere di Gastronomia, finanziato dalla Regione Piemonte, dall’Unione Europea e dal Bando GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), è pensato appositamente per aiutarti a costruire un nuovo percorso professionale in un settore con molta richiesta di inserimento lavorativo.

Il corso ti fornirà tutte le competenze necessarie per lavorare con professionalità all'interno di reparti gastronomici di supermercati, salumerie e negozi di alimentari. Imparerai a:

Gestire il banco gastronomia con attenzione all’igiene e alla sicurezza alimentare

Utilizzare attrezzature professionali e tecniche di taglio

Selezionare e preparare prodotti alimentari pronti

Interagire con il cliente in modo cordiale e professionale

Organizzare lo spazio di lavoro e gestire le scorte

Grazie alla preziosa collaborazione con la catena di supermercati Prestofresco, ci sarà la possibilità di svolgere lo stage presso di loro o altre realtà simili del territorio, per confrontarti fin da subito con il mondo del lavoro e potenzialmente accedere a reali opportunità di inserimento occupazionale.

Il corso è destinato a persone adulte disoccupate, che vogliono acquisire una qualifica professionale spendibile immediatamente sul mercato del lavoro. La partecipazione è completamente gratuita, previo colloquio col nostro sportello dei servizi al lavoro per la presa in carico e la spiegazione di quanto richiesto dal bando GOL (corso in attesa di approvazione e finanziamento).

Al termine del percorso, otterrai una qualifica professionale riconosciuta, che ti permetterà di lavorare come Banconiere in supermercati, gastronomie e punti vendita del settore alimentare.

Non perdere l’occasione di dare una svolta concreta al tuo futuro lavorativo con un percorso di formazione serio, gratuito e legato a reali sbocchi occupazionali.

Contattaci per ricevere tutte le informazioni su calendario, requisiti e modalità d’iscrizione: 0175248285, oppure scrivi a info.saluzzo@cnosfap.net oppure su wapp al numero 3203575031.