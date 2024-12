Derby di Santo Stefano per la Honda Olivero Cuneo: la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 attende le Gatte

La Honda Olivero Cuneo giocherà in trasferta il classico match del Boxing Day: alle 17 di giovedì 26 dicembre va in scena il derby contro la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, visibile su VBTV.

Le Gatte arrivano alle festività dopo la sconfitta per 1-3 subita in casa contro Scandicci. Dall’altro lato della rete Chieri è reduce dallo 0-3 incassato contro Novara.

Queste le parole di Gino Primasso, ds di Honda Olivero Cuneo, in vista del derby: “Il derby con Chieri ci vede protagonisti da ormai diversi anni. Loro sono una squadra ben organizzata che resta una delle forze principali del campionato, nonostante abbia cambiato abbastanza. Noi dobbiamo continuare a crescere come stiamo facendo. Dobbiamo cercare di annullare le pause durante le partite, perché alla fine ci sono costate set e punti in campionato. Le ragazze lo sanno e ci stiamo lavorando, però con Chieri è sempre una partita a sé”.

