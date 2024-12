Gli auguri per un Natale in sicurezza con i vigili del fuoco della Granda [VIDEO]

Sono i vigili del fuoco, quest'anno, alcuni dei protagonisti degli auguri di Natale ai lettori di Targatocn e LavocediAlba.

Abbiamo voluto coinvolgere chi, 24 ore su 24, sette giorni su sette per 365 giorni l'anno, è al servizio di tutti, pronto ad intervenire in caso di incendi, incidenti, calamità e in tantissimi contesti di emergenza e bisogno. I vigili del fuoco ci sono sempre.

Da Ormea a Barge, passando per Cuneo e Fossano fino a Racconigi, Cortemilia, Venasca, Levaldigi, Busca, Diano d'Alba e tante altre località. E' in alcune di queste che ci accompagnano in un viaggio notturno, tra le luci di Natale, a bordo dei loro mezzi, i vigili del fuoco della Granda.

Con i volti di chi c'è sempre facciamo gli auguri a tutti i nostri lettori, perché trascorrano un sereno Natale... in sicurezza!