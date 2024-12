Un successo il "Giro dei Babbi Natale"

E' stato un successo l'ottava edizione del Giro dei Babbi Natale, organizzato dal gruppo CuneoStreetRiders, nato dall’unione di amici appassionati di moto, in ricordo di Gabriele “Gabo”, un giovane motociclista scomparso in un tragico incidente stradale.

Lorenzo Barberis, tra i fondatori del gruppo, ricorda come il progetto sia nato nel 2016 con un piccolo raduno di appena dieci moto. Da allora, l’evento è cresciuto notevolmente, trasformandosi in una tradizione locale capace di coinvolgere centinaia di appassionati e cittadini. "... per me, questo evento ha un valore speciale", racconta Barberis, "non solo per la passione per le due ruote, ma anche per il legame con Gabo. È un modo per tenerlo con noi e trasformare la sua memoria in un’opportunità per fare del bene".

Un grazie a tutte le persone che hanno partecipato alla buona riuscita dell'evento.