Kodokan Cuneo al al 9° Trofeo Città di Cavagnolo

Domenica 27 aprile si è svolta la nona edizione del Trofeo Città di Cavagnolo, una kermesse che ha richiamato oltre 500 atleti provenienti da tutto il Piemonte e dalla Liguria. Il palazzetto dello sport si è animato con la partecipazione di giovani judoka, con un'età compresa tra i 5 e i 12 anni, pronti a darsi battaglia sui tatami.

Tra le numerose società presenti, il Kodokan Cuneo ha schierato otto dei suoi promettenti atleti, ottenendo risultati di grande rilievo e confermando la vitalità del vivaio cuneese.

Nella categoria Esordienti A, Dell'Aquila Aurora, nonostante non fosse nella sua giornata più brillante, ha dimostrato ancora una volta il suo valore raggiungendo il secondo gradino del podio dopo aver vinto un incontro su tre disputati. Un risultato che, seppur non pienamente in linea con le sue recenti performance, testimonia la sua costante presenza nelle zone alte della classifica.

Passando alla categoria Ragazzi, Crucianu Filip ha conquistato la medaglia di bronzo. Dopo aver iniziato la sua competizione con due vittorie, ha dovuto arrendersi nei due incontri successivi, dimostrando comunque grinta e determinazione. Nella stessa categoria, Battaglia Francesco non è riuscito ad esprimere al meglio il suo potenziale in questa giornata, cedendo il passo a due abili judoka e classificandosi al terzo posto.

La categoria Bambini ha regalato grandi soddisfazioni al Kodokan Cuneo grazie alla splendida prestazione di Di Nicuolo Giacomo. Il giovane atleta ha dominato i suoi due incontri, sconfiggendo gli avversari in tempi brevissimi e conquistando una bellissima medaglia d'oro.

Infine, nell'ultima categoria di giornata, i Fanciulli, il Kodokan Cuneo ha brillato con ben tre medaglie d'oro. Insolia Nicolò ha messo in mostra una forma smagliante, vincendo tutti e tre i suoi incontri e salendo sul gradino più alto del podio. Rossi Marco ha impressionato per la sua superiorità e controllo, vincendo tutti e quattro gli incontri disputati con autorevolezza, mettendosi al collo un’ottima medaglia d’oro. Anche Soncin Pietro ha portato a casa una preziosa medaglia d'oro, frutto di una vittoria e una sconfitta in un combattuto percorso. A completare l'ottima performance della squadra Fanciulli, Elkassas Mia ha conquistato la medaglia d’argento, arrendendosi solo ad un avversario di buon livello dopo aver vinto gli altri due incontri.

Nel complesso, la partecipazione del Kodokan Cuneo al 9° Trofeo Città di Cavagnolo è stata decisamente positiva, con i giovani atleti che hanno dimostrato talento e impegno. Tuttavia, come sottolineato dallo staff tecnico, oltre all'aspetto puramente tecnico, è fondamentale lavorare sull'atteggiamento in gara. "Bisogna far vedere la voglia di vincere e soprattutto la voglia di non cadere e di non arrendersi all'avversario, bisogna vendere cara la pelle", è il monito per il futuro, un invito a portare sul tatami non solo la tecnica appresa, ma anche una forte determinazione e uno spirito combattivo indomito. I risultati ottenuti a Cavagnolo rappresentano comunque un importante passo avanti per la crescita di questi giovani judoka.