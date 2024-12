Intervento dei vigili del fuoco a Caraglio, nella serata di ieri (mercoledì 25 dicembre).

Coinvolto un autocarro, andato a fuoco per cause e con dinamica ancora da determinare nei pressi del conosciuto negozio d’abbigliamento “Rovere”, tra via Roma e vicolo Scuole. Non si segnala la presenza di feriti.

Sul posto la prima partenza da Cuneo, l’autobotte e i volontari di Dronero.