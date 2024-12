In Valle Maira torna il concorso di illustrazioni per bimbi tra i 3 e gli 11 anni

L’ecomuseo dell’Alta Valle Maira, come ogni anno, propone un concorso di illustrazioni riservato ai bambini in età scolare compresa tra i 3 e gli 11 anni avente come tema un mestiere itinerante della Valle Maira. In questa occasione si pone l’attenzione sui venditori di stoffe.

Il concorso prevede, come per le edizioni passate, la realizzazione di un disegno a colori avente come tema la figura del venditore di stoffe ambulante che verrà votato on line. La partecipazione è gratuita e può essere individuale o a gruppi (massimo 5 o 6 bambini per gruppo). Ogni autore singolo potrà partecipare con un solo disegno.

La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata per il giorno 22 gennaio 2025 e le votazioni si terranno on line tramite il sito dell’ecomuseo dell’Alta Valle Maira a partire dal 25 gennaio 2025 fino al 16 febbraio 2025.