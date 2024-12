Successo a Garessio per "Feste in piazza" con la partecipazione di Luca Sbrab

Ampia partecipazione ieri, venerdì 27 dicembre, a Garessio per la seconda parte degli appuntamenti di "Feste in piazza".

In piazza Marconi, nonostante il freddo, il pubblico è accorso numeroso per ascoltare il comico cuneese Luca Sbrab e l'esibizione del gruppo "Ice Cream" a seguire dj set dei Ravenca. In piazza Santa Caterina musica e divertimento nel pomeriggio con le esibizioni delle locali scuole di ballo e ginnastica accompagnati dallo street food dei commercianti.

“Siamo soddisfatti, la prima edizione dell’evento è andata molto bene -commenta l'assessore alle manifestazioni - Michele Odda -. Nonostante il freddo tutti gli spettacoli sono riusciti a scaldare l’atmosfera. Ringraziamo i commercianti per lo street food, i volontari e gli operai del comune per la buona riuscita dell’evento, l’invito è al prossimo anno, sperando di riuscire a organizzare un evento che unisca le due piazze con il nuovo ponte Odasso”.