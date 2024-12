Tarantasca, i punti dell'ultimo Consiglio comunale dell'anno

Lunedì 23 dicembre 2024 si è tenuto, presso la sala consiliare del Municipio, l'ultimo consiglio comunale dell'anno, con la presenza di tutti i membri e ben 11 punti all'ordine del giorno. Tra i principali argomenti trattati durante la seduta, sono stati:

- L'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi 2025/2027, che prevede la realizzazione di numerosi interventi, tra cui la riqualificazione del Salone Polivalente in via Pino Isasca, la riqualificazione energetica con abbattimento delle barriere architettoniche del Salone Polivalente e del Centro Anziani in piazza Giordana, e l'efficientamento energetico del campo da calcio con la sostituzione dell'impianto di illuminazione, garantendo così maggiore efficienza energetica e una migliore qualità per gli utilizzatori. Il totale degli interventi supera i 2 milioni di euro, di cui alcuni finanziamenti sono già stati ottenuti e altri sono in via di definizione. Inoltre, sono in corso l'ampliamento del Baby Parking con trasformazione in Asilo Nido, e partiranno a breve i lavori per la costruzione del nuovo refettorio scolastico in piazza Marconi. Il piano triennale è stato approvato con parere favorevole dalla maggioranza consiliare, mentre il gruppo “Tarantasca Futura” si è astenuto dal voto.

- L'approvazione dell'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, che descrive in forma sintetica la pianificazione strategica e finanziaria, fornendo un quadro generale delle priorità, degli obiettivi e delle risorse necessarie per raggiungerli. Il DUP 2025-2027 è stato approvato con parere favorevole dalla maggioranza consiliare, mentre il gruppo “Tarantasca Futura” ha espresso parere contrario, rilevando discordanze con quanto presente nel programma elettorale del gruppo di maggioranza. Il sindaco Giancarlo Armando ha sottolineato l'importanza di mantenere un approccio realistico, impegnando risorse per progetti effettivamente realizzabili e precisando che, qualora necessario, saranno impegnate risorse anche per interventi non attualmente inseriti.

- L'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027, che ammonta a € 3.284.942,09, un bilancio sostanzioso in cui le principali voci di entrata sono rappresentate dai contributi per gli investimenti sul territorio. Per le sole opere pubbliche, la somma a bilancio rappresenta una percentuale elevata e include interventi come l’efficientamento energetico, la manutenzione dei saloni polivalenti, la conclusione del Salone Polivalente di San Chiaffredo, la manutenzione e l’asfaltatura di strade. Un contributo significativo proviene dall’Ufficio Tecnico, che ha elaborato progetti e interventi per ottenere investimenti e contributi europei, statali e regionali, fondi PNRR e FESR. Il bilancio 2025-2027 è stato votato con parere favorevole dalla maggioranza consiliare, mentre il gruppo “Tarantasca Futura” ha espresso parere contrario, in linea con quanto espresso per il DUP.

- L'aumento dell'addizionale IRPEF al 0,70%, mantenendo l'esenzione per i redditi fino a 15.000 euro, in modo da garantire un idoneo gettito sulle entrate correnti, che possa far fronte agli aumenti dei costi di gestione della struttura comunale. Una parte delle maggiori entrate sarà destinata al personale, in quanto è prevista l'assunzione di un secondo operaio comunale. La nuova aliquota è simile o addirittura inferiore a quella dei comuni limitrofi. Il punto è stato approvato con parere favorevole dalla maggioranza consiliare, mentre il gruppo “Tarantasca Futura” ha espresso parere contrario.

- L'adozione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), con un primo studio condotto nel concentrico per individuare le principali criticità, che riguardano soprattutto gli spazi all’aperto (marciapiedi, strade, ecc.). Tutte le strutture comunali, ad eccezione del salone polivalente in piazza Giordana (per il quale sono previsti lavori di riqualificazione), sono prive di barriere architettoniche, quindi gli interventi si concentreranno principalmente sugli spazi esterni. Il piano è stato votato con parere favorevole da tutti i membri del Consiglio Comunale.

Altri punti trattati durante il consiglio sono stati:

- La ratifica delle variazioni di bilancio nn. 8 e 9, adottate in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175 del TUEL con DGC 60 del 31/10/2024 e DGC 61 del 07/11/2024. Le ratifiche alle variazioni sono state votate con parere favorevole da tutti i membri del Consiglio Comunale.

- Il programma incarichi e consulenze per l'anno 2025, utile per l'affidamento di incarichi professionali esterni, come avvocati, ingegneri, geologi, ecc. Votato con parere favorevole da tutti i membri del Consiglio Comunale.

- La determinazione dell'importo dei gettoni di presenza per gli Amministratori (Consiglieri Comunali e componenti non consiglieri delle Commissioni Comunali) per l'anno 2025, con la decisione da parte dei Consiglieri di rinunciare ai gettoni per destinarli alla valorizzazione dei giovani talenti tramite borse di studio. Votato con parere favorevole da tutti i membri del Consiglio Comunale.

- L'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2025 (L. 27 dicembre 2019, n. 160), rimaste invariati ormai da diversi anni. Votato con parere favorevole da tutti i membri del Consiglio Comunale.

- La ricognizione delle società partecipate dal comune di Tarantasca alla data del 31/12/2023, ai sensi del Testo Unico 175/2016. Votato con parere favorevole da tutti i membri del Consiglio Comunale.

- L’approvazione dei verbali della seduta precedente (27 settembre 2024). Punto votato con parere favorevole dalla maggioranza consiliare, mentre il gruppo “Tarantasca Futura” ha espresso parere contrario, motivato con una nota.

⁠È stata trattata a termine della seduta consiliare la tematica della sicurezza, di cui la Minoranza aveva elaborato un interrogazione a riguardo. L’interrogazione è stata trasmessa a Consiglio Comunale già convocato e pertanto il Sindaco fornirà risposta scritta nel prossimo Consiglio Comunale che presumibilmente verrà convocato nella prima metà del mese di gennaio. Questo non indica in nessun modo la sensibilità del Gruppo di Maggioranza sulla tematica anche in virtù dei furti o tentati furti avvenuti nel concentrico e nelle frazioni nell’ultima settimana. Il Sindaco ha ribadito di essere in continuo contatto con le forze dell’ordine ed in particolare con i Carabinieri di Busca, il Comando di Cuneo e la Questura. Sono stati intensificati i controlli e la vigilanza sul territorio anche se purtroppo è una problematica che tocca molti altri comuni e tutto il territorio provinciale ha necessità dello stesso servizio. Si richiede alla cittadinanza di rimanere vigile, segnalare direttamente al 112 casi sospetti e problematiche annesse. Il sistema di video sorveglianza presente sul territorio è attivo e funzionante ed è consultabile solamente dalle Forze dell’Ordine.