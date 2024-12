Cuneo, l’Amministrazione ringrazia i volontari del verde: “Fortunati ad avere tante persone che offrono il loro tempo al servizio della collettività”

Nei giorni scorsi, l'Amministrazione comunale di Cuneo ha avuto il piacere di incontrare, in occasione dello scambio degli auguri natalizi e di fine anno, i gruppi dei volontari del verde. Questi cittadini si occupano con grande cura e attenzione di alcune aree naturali pubbliche, dimostrando una dedizione encomiabile e un impegno che merita di essere riconosciuto. I volontari sono circa un’ottantina, attivi in tutto il territorio comunale, in particolare nelle frazioni.

L'incontro, svoltosi nella suggestiva cornice di Sala San Giovanni, è stato un'opportunità per esprimere la sincera gratitudine dell’amministrazione verso i volontari che, con costanza e dedizione, migliorano quotidianamente la nostra città. Il loro lavoro non solo abbellisce gli spazi verdi, ma contribuisce anche a creare un ambiente più salubre e accogliente per tutti.

“La loro opera è immensamente apprezzata e rappresenta un valore inestimabile per la nostra comunità - hanno dichiarato la sindaca, Patrizia Manassero, e l'assessore al Verde Pubblico, Gianfranco Demichelis -. Il volontariato è una risorsa di enorme importanza, e Cuneo è davvero fortunata ad avere così tante persone che, con passione e dedizione, offrono il loro tempo al servizio della collettività. Il loro contributo, spesso svolto nel silenzio e senza clamore, è fondamentale per mantenere alto il livello della qualità di vita. A loro va la nostra più profonda riconoscenza e un sentito ringraziamento per tutto ciò che fanno”.

Come diventare volontario del verde o costituire una nuova squadra

Per diventare volontari del verde è possibile rivolgersi ai gruppi già esistenti. Chi fosse interessato a costituire una nuova squadra di lavoro, che vada ad operare in una zona scoperta, può contattare l’ufficio Verde Pubblico ai numeri 0171/444.493 – 494. Il Comune s’impegna a fornire ai gruppi un corso per la sicurezza e a fornire l’attrezzatura necessaria, comprensiva di strumenti di protezione, in base alle esigenze stimate.

Elenco dei gruppi attivi

Cuneo altipiano (un volontario alla scuola di via Sobrero e una coppia al Donatello)

Cerialdo

Confreria

Madonna dell'Olmo

Madonna delle Grazie

Roata Canale

Ronchi

San Benigno

San Pietro del Gallo

Spinetta e Borgo San Giuseppe