Il progetto “Varaita Insieme” si racconta alla comunità di valle con lo sguardo rivolto al futuro

Venerdì 23 maggio 2025 alle ore 17.30, presso Segnavia Porta di Valle a Brossasco (Via Roccaglie, 53), l’Unione Montana Valle Varaita organizza “Pit-stop di comunità – Varaita Insieme, una storia da raccontare”. L’evento, aperto a tutti, è l’occasione per condividere con la popolazione della valle Varaita il percorso fatto dal 2023 ad oggi con il progetto “Varaita insieme” e ragionare insieme sul futuro dell’iniziativa. La condivisione con la comunità di valle sarà preceduta da una festa con giochi e laboratori riservata a tutti i bambini e i ragazzi che hanno partecipato alle attività organizzate.

“A tre anni dall’avvio del progetto, è con profonda soddisfazione che guardiamo al percorso compiuto e ai risultati ottenuti – spiega il presidente dell’Unione Montana Valle Varaita, Silvano Dovetta -. ‘Varaita insieme’ è partito con l’attivazione del doposcuola a Brossasco e Sampeyre e si è progressivamente ampliato grazie ad una strategia di crescita sociale, per migliorare concretamente la qualità della vita delle comunità locali, in particolare dei giovani e delle persone più fragili. In questi anni insieme abbiamo creato spazi, momenti e opportunità di incontro inclusivo, ponendo le basi per una comunità più coesa, resiliente e consapevole del proprio valore. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la collaborazione generosa e competente delle cooperative sociali, delle associazioni e degli enti che hanno creduto nel progetto e hanno lavorato con dedizione per trasformare le idee in azioni concrete. A loro va il nostro più sentito ringraziamento. ‘Varaita Insieme’ è l’espressione di un impegno condiviso che continuerà a guidarci anche nei prossimi anni, affinché la nostra valle sia sempre più un luogo in cui vivere bene, crescere e costruire futuro, anche e soprattutto nelle aree più periferiche”.

Il Progetto “Varaita Insieme” è finanziato dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito della Strategia Aree Interne – Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità, che ha rifinanziato ex art. 1, co.5 lett. E) D.L. 19/2024 gli interventi del bando NextGenerationEU dell’Unione Europea Missione n. 5, Componente 3, Linea di intervento 1.1.1. “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”.