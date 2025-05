Il saluzzese Francesco Piccat al Salone del libro presenta “Champagne. Passato, presente e futuro di un vino leggendario”

Sabato 17 maggio alle 18,30 per il Salone del Libro di Torino al Lingotto (Pad. Oval Spazio Veneto - U124-V123) Francesco Piccat presenta il libro "Champagne. Passato, presente e futuro di un vino leggendario”.

L’autore, saluzzese, 33 anni che lavora all’Istituto del Commercio Estero a Parigi dialogherà con Elisabetta Tiveron nella presentazione organizzata con AIS (Associazione Italiana Sommelier) e Kellermann Editore che ha pubblicato il libro.

“Mi occupo di vino al Museo del Vino di Parigi, come degustatore e docente di corsi - afferma l'autore -e, in questo libro, che segue il precedente “Borgogna. Storie di grandi vini francesi” racconto la storia dello champagne da quando è nato, nel 1.700 a come si è evoluto. Prima un vino fermo e poi effervescente. Sul come e perchè invito a scoprirlo nelle pagine del libro".

Tra le curiosità strappate a Francesco Piccat il fatto che lo chamapagne non si bene a fine pasto magari con il dolce, ma all’inizio con il salmone o i salatini. E, inoltre, si sposa benissimo con la pizza.

Partner della presentazione Etienne Bertrand che offrirà sei bottiglie di champagne per il dopo evento.