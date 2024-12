Notte di San Silvestro a Cuneo: divieto di sosta e transito su corso Kennedy

La notte di San Silvestro si svolgerà la tradizionale festa di Capodanno in piazza Foro Boario, organizzata dall’associazione ALL 4U di Cuneo.

L’evento prevede concerti, brindisi e dj set. Per consentire lo svolgersi della manifestazione in piena sicurezza sono state programmate alcune modifiche alla viabilità nella zona. Dalle 20 del 31 dicembre sarà vietata la sosta lungo corso Kennedy (nel tratto tra via Caraglio e la rotonda all’intersezione con discesa Bellavista) e dalle 21 sarà vietato anche il transito.

Entrambi i divieti saranno validi sino alle 2 del 1° gennaio.