Il cardiochirurgo Vincenzo Colucci lascia l’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo

Il noto cardiochirurgo Vincenzo Colucci lascia l’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo: dopo 25 anni trascorsi nelle sale operatorie della Granda, dal 13 gennaio il medico originario di Milano opererà presso la clinica ad Alta Specializzazione Città di Alessandria.

“A Cuneo ho trascorso molti tra gli anni più belli della mia carriera, per questo me ne allontano con dispiacere - spiega il dottor Colucci -, con la consapevolezza di aver sempre dato il massimo. Sono però anche molto elettrizzato dal pensiero che per me si apre un nuovo cammino professionale e umano”.

Laureato nel 1986 in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano, con specializzazione in chirurgia toracica e cardiovascolare, il dottor Vincenzo Colucci ha lavorato al Santa Croce e Carle di Cuneo dal 2000. Prima di allora era al Niguarda Ca’ Granda di Milano, dove si occupava, tra l’altro, di trapianto cardiaco e assistenze circolatorie.

"Il mio amore per la medicina - racconta il dottor Colucci - è iniziato sin da piccolo e ho sempre avuto un interesse particolare per il cuore. Il lavoro è sempre stato la mia passione e un po’ la mia vita: a 63 anni posso contare su un ottimo bagaglio di esperienza con circa 4000 interventi, e sono certo di poter dare ancora molto ai miei pazienti. Sarei rimasto volentieri a Cuneo, in un ospedale che sento molto come “mio” dove ho aperto la cardiochirurgia, insieme ai colleghi Claudio Grossi e Marco Agostini. Dal 2010, ho introdotto ed eseguito una tecnica innovativa con interventi di cardiochirurgia mininvasiva - prosegue Colucci con un po’ di rammarico – ma purtroppo non c’erano più le condizioni per proseguire il mio percorso professionale al Santa Croce di Cuneo”.

Così il cardiochirurgo si è trasferito nella clinica alessandrina. “Ho scelto la Città di Alessandria - precisa Vincenzo Colucci - perché non dista molto dalla Granda, dove continuerò ad abitare, visitare e seguire i miei pazienti, ma soprattutto per l’ottima qualità della dirigenza sia manageriale che medica di alta specializzazione. Inoltre, si tratta di una struttura privata convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, ed io credo molto nella sanità pubblica, anche se purtroppo non sempre il merito viene preso in considerazione come dovrebbe”.

Il nuovo cammino professionale del cardiochirurgo Colucci inizia già con una “piccola” soddisfazione: “Mi fa molto piacere - svela il dottore - di iniziare ad operare alla Clinica Città di Alessandria con pazienti provenienti dal Cuneese, che hanno deciso di seguirmi per farsi operare da me”.