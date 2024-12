La Provincia tra responsabilità e un vicepresidente ancora atteso: "Tempo di scelte per Robaldo"

*L'ora delle scelte per Robaldo: responsabilità, deleghe e un vicepresidente atteso da troppo tempo*

Riceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo provinciale "La Nostra Provincia".

***

Mentre Robaldo assegna il premio “Fantasia 2024” per la “categoria giornalismo”, crediamo gli si possa conferire per ampio distacco quello della “categoria politica”. Luca Robaldo, infatti, diventato presidente con l’appoggio delle amministrazioni di centro e di centrosinistra e contro il candidato della destra, in questo 2024 ha progressivamente e profondamente mutato il proprio posizionamento.

Nei primi due anni del suo mandato la Provincia, seppur schiacciata tra l’incompiuta riforma Delrio e le manovre lacrime e sangue del governo Meloni, ha prodotto buoni risultati, anche grazie al contributo generoso e gratuito di un gruppo di consiglieri, seppur articolato e differenziato nelle sensibilità politiche e territoriali.

In occasione delle elezioni regionali invece Robaldo ha smesso i panni puramente istituzionali di chi ha cercato di fare sintesi tra diversi ed ha indossato quelli di artefice e capo politico della Lista Cirio presidente. Liberissimo di aderire con entusiasmo ad una compagine che sta tagliando a province e città metropolitane i contributi agli investimenti in materia di rete viaria locale per 295 milioni di euro nel periodo 2025-29 e per circa 1,1 miliardi di euro tra il 2030 e il 2036.

Ci eviti solo la commedia delle lunghe consultazioni e dei confronti tra i gruppi del consiglio provinciale e proceda all’assegnazione delle deleghe, come avviene in tutte le province d’Italia essendo enti monocratici e come da accordi nomini il vicepresidente che attendiamo da due lunghi anni.

Aspettiamo da troppo tempo il giusto riconoscimento per il lavoro svolto dai nostri sindaci e consiglieri ed il coinvolgimento su temi strategici per la Granda, come la viabilità, le infrastrutture ed i trasporti su cui riteniamo che serva una delega apposita.