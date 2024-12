Bra, dopo l'Epifania il primo Consiglio del 2025: si tratterà la surroga di Walter Gramaglia

Il Consiglio comunale di Bra è stato convocato dal presidente Fabio Bailo per le ore 18.30 di martedì 7 gennaio. L’assemblea sarà chiamata a procedere alla surroga del consigliere Walter Gramaglia (Partito Democratico), decaduto dalla carica a seguito della recente nomina ad assessore. Al suo posto entrerà in Consiglio Marta Basso, prima dei non eletti nella medesima lista alle ultime elezioni comunali.

Successivamente, la massima assemblea cittadina sarà chiamata a discutere l’ordine del giorno relativo alla crisi dello stabilimento Diageo di Santa Vittoria d’Alba.



Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul portale https://bra.consiglicloud.it, oltre che canale You Tube del Comune di Bra.