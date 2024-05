Cuneo, l’ampliamento di Alba Catti Garden porterà una nuova rotonda in corso De Gasperi

Un ampliamento dell’insediamento florovivaistico Alba Catti Garden tra San Rocco Castagnaretta e corso De Gasperi, con la previsione anche di assumere nuovo personale: è questo il cuore del Piano Esecutivo Convenzionato proposto dalla realtà florovivaistica cuneese al Comune e oggetto dell’ultima riunione della II commissione consiliare.



I lavori di presentazione del PEC si sono tenuti nella serata di ieri (lunedì 6 maggio), presentati dai dirigenti comunali del settore urbanistico e dall’assessore Alessandro Spedale.

Prevista una nuova rotonda in corso De Gasperi

Nell’area interessata – come indicato dai tecnici – sussistono già dei fabbricati, una serra e l’alloggio di un custode. Il PEC – oltre come detto a presupporre nuovi innesti a livello di personale - si propone di realizzare un nuovo fabbricato, ovvero un edificio con destinazione commerciale-florovivaistica, un bar-ristorante di supporto e una serra-magazzino collegata al fabbricato commerciale già esistente.



Inoltre, come normale, sono previste nuove opere di urbanizzazione a scomputo come una nuova rotonda su corso De Gasperi valevole come innesco per la nuova viabilità di collegamento con il parcheggio di Alba Catti e il cimitero di San Rocco, un nuovo impianto di illuminazione pubblica nella rotonda, nel parcheggio pubblico e nella viabilità pertinenziale, e una nuova serie di aree verdi nella rotonda e nella viabilità pertinenziale. Infine, il proponente si occuperà di manutenere la parte centrale della rotonda.