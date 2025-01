"Pagare l’autostrada col free flow un percorso a ostacoli, la soluzione più immediata sarà evitarla"

Egregio direttore,

mi trovo nella stessa situazione dell'utente che ha scritto ai giornali qualche giorno fa per lamentarsi dell'incredibile procedura che si deve fare per pagare il pedaggio "fantasma" della Cuneo-Asti, dato che non viene fornita a chi transita senza Telepass alcuna possibilità di pagare in modo analogico i 2,69 euro dovuti.

Non solo, ma non è facile per nulla farlo tramite il sito della concessionaria autostradale. E si tralascia il fatto che non ci sono cartelli esplicativi o indicazioni che aiutino a capire qualcosa sul posto o che informino chi transita, magari occasionalmente, del fatto che dovrà darsi da fare – e non poco! - per pagare quel famigerato pezzo di autostrada.

Io sono transitata nel corso della scorsa settimana due volte nel tratto in questione e, tra ieri e oggi, ho provato a effettuare il pagamento: quello una tantum, senza registrazione, è risultato facile e veloce (ma solo da terminale, non da cellulare).

Invece la registrazione per visionare eventuali altri insoluti è praticamente impossibile, a causa del pessimo funzionamento del sito dell’autostrada, che non memorizza i dati anagrafici e non acquisisce le immagini dei documenti perché troppo "pesanti".

Insomma, un dispendio di tempo e di energie assurdo a fronte dei 30 secondi in cui tutte le altre volte precedenti inserivo i miei 2 euro in moneta nel cestello del casello automatico.

Vorrei chiedere ai nostri politici che si vantano di questa meraviglia tecnologica del "free flow" dove sia il vantaggio per chi non ha il Telepass, non è tanto smart o semplicemente non informato. Di sicuro saranno utenti a cui arriverà la richiesta di pagamento con penale e mora, fino a tariffe da 87 a 344 euro e la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida dell’effettivo trasgressore.

La soluzione più immediata per non correre il rischio di sbagliare sarà di evitare l'autostrada e allungare di nuovo a dismisura i tempi che separano Cuneo da Asti. A me pare davvero una follia.

Francesca Quasimodo