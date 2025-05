Newlat, trimestrale positiva per il Gruppo prossimo all'acquisizione della Diageo di Cinzano

Buone notizie per gli oltre 300 lavoratori dello stabilimento di Cinzano della Diagoe, prossimo all'acquisizione da parte di Newlat Food: il Gruppo emiliano, infatti – destinato a cambiare nome in NewPrinces –, ritrova l’utile nel primo trimestre 2025 grazie a un importante riduzione dei costi delle materie prime. Il gruppo ha registrato profitti per 13,5 milioni nel periodo gennaio-marzo 2025, in netto miglioramento rispetto al rosso di 2,2 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso.

Il Presidente Angelo Mastrolia ha commentato: “Il primo trimestre 2025 rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita del Gruppo, segnando il primo periodo in cui Princes Limited è pienamente consolidata fin dall’inizio dell’esercizio. I risultati conseguiti confermano l’efficacia delle nostre scelte strategiche e la solidità del nostro modello operativo, con una crescita significativa della marginalità, della redditività netta e della generazione di cassa. L’integrazione di Princes è stata portata a termine in tempi estremamente rapidi, consentendoci di attivare sinergie concrete fin da subito. Questo ci pone nelle condizioni di accelerare con determinazione la nostra roadmap di sviluppo, rafforzando il posizionamento del Gruppo sui mercati internazionali e creando valore sostenibile per tutti gli stakeholder”.

L’utile è arrivato sebbene i ricavi consolidati, che comprendono per la prima volta Princes Limited, siano lievemente diminuiti anno su anno a 672,7 milioni (da 699,9 milioni). A spiegare la dinamica è la stessa società: "La lieve contrazione dei ricavi è principalmente riconducibile alla significativa riduzione del costo delle materie prime, in un contesto deflattivo generale, che ha comportato un conseguente adeguamento al ribasso dei prezzi di vendita applicati ai clienti". I costi delle materie prime sono diminuiti del 6%.

In particolare, guardando a Cinzano e al futuro dello stabilimento, lascia ben sperare il dato relativo al segmento Drinks, che si distingue con una crescita del 7%, trainata da una dinamica positiva sia in termini di volumi che di mix, specialmente nei succhi e nelle bevande gassate.

EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA DEL GRUPPO E PROSPETTIVE STRATEGICHE

A seguito dell'acquisizione trasformativa di Princes Limited avvenuta nel 2024, la Società ha raggiunto importanti traguardi nell’integrazione operativa completa di Princes Limited all’interno della struttura più ampia del Gruppo. In particolare, nel corso del 2025 è stata portata a termine con successo una riorganizzazione complessiva degli asset di Newlat Food sotto Princes Italia – controllata al 100% da Princes Limited. Questo nuovo modello organizzativo sta già generando significative sinergie industriali, rilevanti efficienze in termini di costi e un netto miglioramento della redditività complessiva. A seguito di una razionalizzazione strategica e di un focus mirato sulle attività core, sono state definite due principali business unit:

• La Divisione Milk & Dairy, con ricavi annui pari a circa €350 milioni;

• Il nuovo segmento “Food & Drinks”, che ha registrato ricavi consolidati per circa €2,45 miliardi nel 2024. Sulla base delle acquisizioni attualmente in corso, il Gruppo prevede che il segmento “Food & Drinks” possa raggiungere i €3 miliardi di ricavi entro la fine del 2025.

La nota stampa diffusa dal Gruppo prosegue: "Si ricorda che in data 13 maggio 2025, la Società ha confermato al mercato di essere entrata in una trattiva esclusiva per l’acquisto dello stabilimento di Santa Vittoria d’Alba (CN), attualmente controllato dal gruppo Diageo. Lo stabilimento di Santa Vittoria è specializzato nella produzione di un’ampia gamma di bevande alcoliche, prodotti ready-to-drink, nonché soluzioni a basso o nullo contenuto alcolico. Con Princes Limited posizionata come hub centrale per le attività alimentari internazionali del Gruppo, questa nuova struttura apre importanti opportunità strategiche. In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione sta valutando diverse opzioni strategiche, tra cui – fra le altre – una possibile offerta pubblica iniziale (IPO) e la quotazione di una parte significativa del Gruppo NewPrinces presso la Borsa di Londra. Il CdA sta attualmente analizzando la struttura ottimale dell’operazione, i requisiti patrimoniali, il perimetro e la sede della potenziale quotazione. Una possibile IPO potrebbe rappresentare un’opportunità concreta per valorizzare pienamente il potenziale di crescita del business “Food & Drinks” e consentire all’attività di reperire risorse finanziarie aggiuntive per accelerare la propria strategia di crescita per linee esterne. Al momento non è stata presa alcuna decisione e non vi è alcuna certezza che tale operazione o modifiche abbiano effettivamente luogo".