Cuneo, Sturlese e Boselli hanno festeggiato il Capodanno con i cedri di piazza Europa

C’è chi il capodanno l’ha trascorso in casa, c’è chi l’ha fatto al ristorante o a qualche evento. E c’è invece chi l’ha passato in piazza Europa a Cuneo, per manifestare una volta di più la propria contrarietà all’abbattimento dei suoi cedri dell’Atlante proposto dall’amministrazione comunale come parte della riqualificazione del sagrato della piazza stessa.

Nello specifico sono stati i consiglieri comunali Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) e Giancarlo Boselli (Indipendenti), tra i più contrari all’iniziativa intrapresa dalla giunta Manassero, riunitisi dalle 23.45 alle 00.30 di martedì 31 dicembre scorso.

Intanto, negli uffici di via Roma 28, i tecnici comunali stanno vagliando il progetto esecutivo del restyling della piazza: come indicato nei giorni scorsi dall’assessore Luca Pellegrino una buona parte del materiale è stata consegnata dai progettisti e si guarda alla deadline del giugno 2026 per la conclusione dell’iniziativa.

La fase di analisi tecnica del progetto – e le probabilmente inevitabili modifiche che seguiranno – risulta propedeutica alla messa in bando del progetto stesso, alla quale si arriverà nel corso delle prossime settimane.