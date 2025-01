Da domani ad Acceglio sarà “Lou Journ di Rei”

Oggi gli ultimi preparativi! Ad Acceglio ed è tanta l’attesa, l’entusiasmo per “Lou Journ di Rei”, bellissima proposta della fondazione Mamo Educational Foundation ETS con il patrocinio del Comune di Acceglio, in programma dal 4 al 6 gennaio 2025.



Manifestazione legata al progetto “Accegliamo”, vanta l’importante collaborazione di un nutrito gruppo di volontari e della Parrocchia di Acceglio. Saranno tre giorni di festa, dedicati appunto ai Re Magi, con tante attività per grandi e piccini.



SABATO 4 GENNAIO

Domani mattina, sabato 4 gennaio, alle ore 10.30 ci sarà l’inaugurazione dell’evento presso il municipio di Acceglio. Durante la mattinata ci sarà un concerto diffuso del gruppo Violonaires, apertura straordinaria Museo dell'Orologio il cui ticchettio di orologi antichi farà tornare nel tempo che fu, un tempo che ancora evoca emozioni.



Nel pomeriggio, alle ore 14.30 ci sarà la visita guidata al Museo di Arte Sacra ed alla Parrocchiale di Chiappera dove è conservata l’unica tela raffigurante l’adorazione dei Magi. Seguirà alle ore 15 “Come si costruiva una vecchia scopa?”, laboratori artistici per bambini e famiglie e laboratori creativi con la partecipazione di "invecchiare meglio".



Alle ore 15.30 ci sarà invece l’emozionante concerto del gruppo Violonaires presso il municipio di Acceglio, con a seguire “Le stelle dei Re Magi”: luna, pianeti e costellazioni del cielo invernale, da scoprire con Enrico Collo presso Area Midia. Cena tipica e serata con Dj Set Gio-Exe.



DOMENICA 5 GENNAIO

Si inizierà alle ore 10:30 anche domenica 5 gennaio, con l’apertura della Mostra Mercato, straordinaria apertura della Mostra dell’Orologio e tutto il giorno la possibilità di fare delle gite in carrozza con gli amici di “Allevamento Roquebrune”.



Nel pomeriggio, alle ore 14 sarà tempo di “Alla scoperta del parisso”, con Dante Bruno e Cristina Demarchi a suon di piva. Alle ore 14.30 per gli adulti ci sarà la visita guidata al Museo di Arte Sacra e alla parrocchiale di Chiappera, mentre per i bimbi ci sarà invece “Costruiamo la befana”, un interessante laboratorio creativo con Alina.



A seguire, alle ore 15, “Canta con le Madamé”: presso il municipio un laboratorio di canto aperto a tutti gli appassionati. Con una bellissima sorpresa per tutti e soprattutto in un clima di condivisione ed unione proprio grazie alla musica, le Madamé saranno in concerto alle ore 21 presso il birrificio Alp.



LUNEDÌ 6 GENNAIO

La giornata conclusiva di lunedì 6 gennaio inizierà alle ore 10.30 con l’apertura della Mostra Mercato, a cui seguiranno la visita guidata al Museo di Arte Sacra e alla parrocchiale di Chiappera, nonché l’apertura straordinaria del Museo dell'Orologio. Durante la mattinata, alle ore 11, ci sarà “Cicciopasticcio”, divertente spettacolo di maionette per grandi e piccini a cura dell’associazione culturale Macapà.



Nel pomeriggio, invece, alle ore 16.30 sarà tempo del gran ballo con la scopa presso l’Area Midia ed alle ore 17 tutti insieme si brucerà la parisso.



Nel corso dei tre giorni le persone potranno, sia a pranzo che a cena, gustare i prodotti tipici del territorio nei vari locali di Acceglio.



“Ci teniamo a ringraziare tutti, ma proprio tutti, per il sostegno e la collaborazione impeccabile - dicono dalla Mamo Educational Foundation ETS - Acceglio è bellezza, territorio a cui apparteniamo e che desideriamo valorizzare nel suo prezioso patrimonio culturale, artistico ed umano. Acceglio è stata per noi la spinta, la consapevolezza, ed è il nostro buon proposito per l’anno nuovo. L’unione di intenti, la vera collaborazione anche con le strutture del territorio ed i loro prodotti, le persone, di tutti l’entusiasmo, hanno fatto e faranno la differenza, affinché tutto ciò non resti soltanto un buon proposito ma sia un bellissimo, importante progetto che continua a realizzarsi!”