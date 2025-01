La popolazione braidese si mantiene stabile a un passo dai 30mila residenti. Calano pure gli stranieri (4.080)

Tutto sommato stabile la popolazione braidese, che a fine 2024 fa registrare una lieve flessione: 29.909 abitanti contro i 29.972 dell’anno precedente. Peraltro, i numeri citati potrebbero subire modifiche ad opera delle rilevazioni ufficiali Istat in quanto nel 2025, per la prima volta, l’Istituto nazionale di statistica utilizzerà un nuovo metodo di rilevazione che computerà anche elementi non rilevati dagli uffici comunali.

I dati raccolti sembrano poi confermare gli orientamenti già emersi in passato, a cominciare dal fatto che la maggioranza della popolazione sia di sesso femminile. Sono infatti 15.398 le donne, pari al 51,5% circa del totale.

Continua a crescere poi il numero degli over 70 (5.322 rispetto ai 5.244 dell’anno precedente) mentre cala quello degli under 18 (4.632 contro i 4.717 dello scorso anno). Ben 15 le braidesi che nell’anno in corso compiranno 100 anni, tutte donne.

In lieve calo anche il numero dei nuovi nati: 189 nel 2024 (93 maschi e 96 femmine), contro i 220 del 2023. Sale invece il numero dei decessi: 323 (151 donne e 172 uomini) nel 2024 rispetto ai 318 dell’anno precedente.

Si conferma ancora la diminuzione della popolazione braidese di nazionalità straniera, che oggi ammonta a 4.080 unità (a fronte delle 4.117 dell’anno precedente), distribuita quasi equamente tra uomini (2034) e donne (2046). Le comunità più numerose si confermano quelle albanese (1.152, 15 persone in meno rispetto al 2022), romena (800, in calo di 23 unità), marocchina (563, con una riduzione di 57 unità rispetto all’anno precedente) e senegalese (192). Il dato va messo in relazione anche al numero di cittadini stranieri residenti a Bra ai quali durante l’anno appena concluso è stata conferita o riconosciuta, a termini di legge, la cittadinanza italiana: 232, di cui 113 di origine albanese e 119 di origine marocchina.

Infine, continua la crescita dei matrimoni celebrati in città: 128 nel 2024 (contro i 119 del 2023 e i 111 del 2022). Di questi, 83 sono stati celebrati con rito civile e 45 con rito religioso. Un’unica unione civile per l’anno passato. Di contro si registra una brusca frenata del numero dei divorzi (48 contro i 114 del 2023) e delle separazioni (36 contro le 43 del periodo precedente).