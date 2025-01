Mondovì, alla stazione ferroviaria regna il "fuori servizio"

Se il 2024 si è chiuso con la protesta dei sindaci a causa dei i continui disservizi e ritardi sulla linea ferroviaria Torino-Savona (leggi qui), il 2025 non si può dire che sia iniziato meglio per i pendolari.

Alla stazione di Mondovì la biglietteria è chiusa, poiché l'unica dipendente delle ferrovie dello Stato è in malattia. Delle due macchinette automatiche solo una è in funzione, l'altra risulta fuori servizio e un cartello indica che non viene erogato il resto.

Fuori servizio anche il tabellone che annuncia i treni in partenza, senza parlare degli ascensori.

Il 2025 si apre con una grande conferma per i pendolari monregaleIsi: la frustrazione nel pagare il biglietto per servizi che non funzionano come dovrebbero.