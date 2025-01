Garessio, sulle nomine nel Cda dell'Opera Pia il sindaco replica: "Nessuna delegittimazione dei consiglieri di minoranza"

***Riceviamo e pubblichiamo la replica del sindaco di Garessio alla lettera, inviata in data odierna dai consiglieri di opposizione***

In merito alla lettera inviata dai Consiglieri di minoranza ai giornali in data odierna riguardante la designazione dei rappresentanti del Comune in seno al CDA dell'Opera Pia Garelli si precisa quanto segue: le nomine in mancanza di precise indicazioni statutarie dell'Ente sono di competenza del Sindaco come prevede il D.lgs.n.267 degli Enti locali, quindi non di competenza del Consiglio comunale.

Nelle ultime settimane ho individuato le persone a cui ho conferito le nomine, previo un passaggio, dovuto, con la Presidente e con i consiglieri nominati dalla precedente Amministrazione, a cui rinnovo il ringraziamento per il lavoro svolto negli ultimi cinque anni.

In questo stesso lasso temporale la consigliera del gruppo di minoranza Anna Maria Nasi ha contattato quasi tutti i consiglieri di maggioranza cercando, a mio avviso, di condizionare la scelta delle nomine senza mai contattare il sottoscritto e chiedermi il motivo della mia decisione. Un atteggiamento, a mio modesto avviso, scorretto e poco rispettoso del mio ruolo istituzionale e della maggioranza e allo stesso tempo svilente nei confronti della minoranza da lei stessa rappresentata. Alla luce di questi comportamenti non si può poi sperare in un coinvolgimento dei consiglieri di opposizione su decisioni che in ogni caso non sono di loro competenza.

Noi siamo sempre disponibili ad un confronto e riteniamo importante il ruolo di ogni consigliere, ma visti le critiche e i pregiudizi espressi nei confronti della nostra attività amministrativa nel corso di questi primi sette mesi di mandato espressi minoranza diventa complesso lavorare in sinergia. Tra l’altro i giudizi in questione sono spesso frutto di mancata conoscenza dei fatti e degli atti, non a caso nell'ultimo Consiglio comunale ho elencato le attività svolte, di cui molte la stessa minoranza era ignara

Precisato quanto sopra ribadisco: nessuna delegittimazione dei consiglieri di minoranza, ma una legittimazione dei ruoli sicuramente si.

Il sindaco di Garessio

Luciano Sciandra