L’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira al mercato di Busca per l’iniziativa Bando POP

Venerdì 30 maggio l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira sarà presente al mercato di Busca per il primo appuntamento del 2025, nell’ambito dell’iniziativa POP – Cultura nelle piazze, promossa dalla Fondazione CRC.

Attraverso il bando POP, giunto alla sua seconda edizione, la Fondazione intende portare la cultura tra la gente, nei luoghi quotidiani come i mercati dei principali centri della provincia di Cuneo. Fino alla fine dell’estate, associazioni ed enti selezionati dalla Fondazione proporranno performance artistiche originali nei mercati locali, trasformandoli in spazi di incontro, arte e partecipazione.

L’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira parteciperà con un stand informativo e con le esibizioni itineranti del simpatico Topolino Chiarlie l’Anciuè e del coinvolgente mago Alby, che animeranno varie aree del mercato.

Durante la giornata sarà presentata la programmazione 2025 dell’Ecomuseo, in particolare la rassegna “CINE&MUSICA E…”, giunta quest’anno alla VIII edizione. La rassegna estiva comprenderà concerti, cineforum per bambini e famiglie, spettacoli teatrali per tutte le età, distribuiti nei cinque comuni dell’ecomuseo: Celle di Macra, Macra, Marmora, Prazzo ed Elva.

Un’occasione per scoprire e sostenere un ricco programma culturale che valorizza la montagna e le sue comunità attraverso linguaggi creativi.