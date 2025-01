“Bitumificio: le ragioni del no”, a Bene Vagienna venerdì 10 gennaio l'incontro pubblico

Su iniziativa del Comitato “Per il Bene Comune” venerdì sera alle 20.45 nella sala don Giraudo di Bene Vagienna si propone un incontro pubblico sul tema del “bitumificio: le ragioni del no”.



Dopo alcuni incontri, quello di venerdì sarà il primo proposto dal comitato e vorrà essere un'occasione per stimolare un dibatto aperto a tutti, favorevoli e contrari allo stabilimento.



L'invito è quindi rivolto non solamente ai residenti e strettamente interessati dal progetto, ma anche ai cittadini dei comuni limitrofi.



L'obiettivo è confrontarsi in modo costruttivo e aperto sulla base delle informazioni fornite nelle settimane precedente.