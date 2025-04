“FacceStaMagia”: sarà Raffaello Corti a chiudere la X rassegna Sim Sala Blink a Dronero

"Se pensavate che la magia fosse solo bacchetta, cilindro e mantello... preparatevi a ricredervi!"

È in arrivo a Dronero una serata di magia comica imperdibile, con niente meno che il talento più sorprendente della nuova generazione di illusionisti: Raffaello Corti. Sabato 10 maggio, alle ore 21, il sipario del teatro Iris di Dronero si aprirà per il travolgente spettacolo "FacceStaMagia", ultimo straordinario appuntamento della X rassegna “Sim Sala Blink”, organizzata dal Circolo Magico Blink, da sempre definito il "circolo più felice del mondo".

Classe 1996, Raffaello Corti non è un mago tradizionale: sul palco appare buffo, impacciato, incredibilmente comico. Proprio quando il pubblico si rilassa e abbassa la guardia, arriva il colpo di scena: una magia perfetta, inaspettata, emozionante.

Appassionatosi alla magia all’età di cinque anni, tutto è iniziato da una delusione: una scatola magica ricevuta in regalo, dietro cui si celava un semplice trucco. Nonostante ciò, il fascino di quel mondo lo ha spinto a voler svelare i segreti dei trucchi e a perfezionare l’arte dell’illusionismo. Il suo stile mescola comicità surreale e illusionismo di altissimo livello: finalista a "Tu sì que vales", presenza fissa a "I Soliti Ignoti" e stella di Colorado, oggi è considerato uno dei più brillanti talenti della magia comica italiana.

"Allora, vi spiego: ‘FacceStaMagia’ è uno spettacolo che non saprei bene come descrivere. C’è della magia, sì, ma fatta male. C’è della comicità, sì, ma anche lì... dipende dai gusti. C’è me, che già è una magia che io sia su un palco. Tra una gag, una battuta fuori posto e un trucco che sembra sbagliato (ma non lo è, oppure sì?) cercherò di portarvi in quel mondo dove non si capisce più cosa sia vero e cosa sia un gran bel casino. Se vi aspettate il classico mago col cilindro che tira fuori conigli impeccabili... beh, forse avete sbagliato teatro. Ma se vi piacciono le sorprese, il non-sense, le magie che sembrano errori e invece spaccano. Allora, vi aspetto!" racconta Raffaello Corti.

Con questo giovane talento quella di Dronero sarà una serata unica, capace di conquistare spettatori di ogni età, in un’onda di risate e stupore che travolgerà il teatro Iris.

Il bilancio della X rassegna Sim Sala Blink è stato un vero incantesimo di emozioni. Sette spettacoli tra Dronero, Busca e Cuneo, centinaia di spettatori, una parata di artisti tra i più amati e innovativi del panorama nazionale e internazionale dell'illusionismo. Un successo che ha superato ogni aspettativa.

"Siamo felicissimi – commentano il presidente Giorgio Barbero e i soci del Circolo Magico Blink –. Questa decima edizione è stata un vero viaggio nell’immaginazione, un'esplosione di emozioni condivise. In un mondo sempre più frenetico, la magia sa ancora parlare ai cuori, unendo grandi e piccoli nella meraviglia pura. Siamo orgogliosi di avere portato nei nostri teatri nomi di primo piano e nuovi talenti straordinari, e di aver visto il pubblico rispondere con entusiasmo. Ringraziamo i volontari del Cinema Teatro Don Bosco di Cuneo, del Teatro Civico di Busca e del Teatro Iris di Dronero: senza di loro questo sogno non sarebbe stato possibile. Da soli si va più veloci, insieme si va più lontano. Anche per quest’ultimo appuntamento invitiamo tutti a portare con sé il proprio bambino interiore, quello spirito leggero, un po' di pazienza e tanta voglia di stupirsi. Perché nella vita, come a teatro, la vera magia succede quando non capisci più dove finisce il trucco e inizia il divertimento."

Un invito che è anche una promessa: sabato 10 maggio, venite a teatro e lasciatevi conquistare. Con Raffaello Corti e la magia del Circolo Magico Blink il finale di questa edizione sarà davvero incredibile.

Il biglietto ha un costo unico di 12 euro. Per maggiori informazioni e prenotazioni si può telefonare al numero 366.5397023 o consultare il sito web www.blinkcircolomagico.it.

La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dalla Provincia di Cuneo, dal Comune di Dronero, dall’ATL Cuneese e dalle Acli Arte e Spettacolo Cuneo."Se pensavate che la magia fosse solo bacchetta, cilindro e mantello... preparatevi a ricredervi!"

È in arrivo a Dronero una serata di magia comica imperdibile, con niente meno che il talento più sorprendente della nuova generazione di illusionisti: Raffaello Corti. Sabato 10 maggio, alle ore 21, il sipario del teatro Iris di Dronero si aprirà per il travolgente spettacolo "FacceStaMagia", ultimo straordinario appuntamento della X rassegna “Sim Sala Blink”, organizzata dal Circolo Magico Blink, da sempre definito il "circolo più felice del mondo".

Classe 1996, Raffaello Corti non è un mago tradizionale: sul palco appare buffo, impacciato, incredibilmente comico. Proprio quando il pubblico si rilassa e abbassa la guardia, arriva il colpo di scena: una magia perfetta, inaspettata, emozionante.

Appassionatosi alla magia all’età di cinque anni, tutto è iniziato da una delusione: una scatola magica ricevuta in regalo, dietro cui si celava un semplice trucco. Nonostante ciò, il fascino di quel mondo lo ha spinto a voler svelare i segreti dei trucchi e a perfezionare l’arte dell’illusionismo. Il suo stile mescola comicità surreale e illusionismo di altissimo livello: finalista a "Tu sì que vales", presenza fissa a "I Soliti Ignoti" e stella di Colorado, oggi è considerato uno dei più brillanti talenti della magia comica italiana.

"Allora, vi spiego: ‘FacceStaMagia’ è uno spettacolo che non saprei bene come descrivere. C’è della magia, sì, ma fatta male. C’è della comicità, sì, ma anche lì... dipende dai gusti. C’è me, che già è una magia che io sia su un palco. Tra una gag, una battuta fuori posto e un trucco che sembra sbagliato (ma non lo è, oppure sì?) cercherò di portarvi in quel mondo dove non si capisce più cosa sia vero e cosa sia un gran bel casino. Se vi aspettate il classico mago col cilindro che tira fuori conigli impeccabili... beh, forse avete sbagliato teatro. Ma se vi piacciono le sorprese, il non-sense, le magie che sembrano errori e invece spaccano. Allora, vi aspetto!" racconta Raffaello Corti.

Con questo giovane talento quella di Dronero sarà una serata unica, capace di conquistare spettatori di ogni età, in un’onda di risate e stupore che travolgerà il teatro Iris.

Il bilancio della X rassegna Sim Sala Blink è stato un vero incantesimo di emozioni. Sette spettacoli tra Dronero, Busca e Cuneo, centinaia di spettatori, una parata di artisti tra i più amati e innovativi del panorama nazionale e internazionale dell'illusionismo. Un successo che ha superato ogni aspettativa.

"Siamo felicissimi – commentano il presidente Giorgio Barbero e i soci del Circolo Magico Blink –. Questa decima edizione è stata un vero viaggio nell’immaginazione, un'esplosione di emozioni condivise. In un mondo sempre più frenetico, la magia sa ancora parlare ai cuori, unendo grandi e piccoli nella meraviglia pura. Siamo orgogliosi di avere portato nei nostri teatri nomi di primo piano e nuovi talenti straordinari, e di aver visto il pubblico rispondere con entusiasmo. Ringraziamo i volontari del Cinema Teatro Don Bosco di Cuneo, del Teatro Civico di Busca e del Teatro Iris di Dronero: senza di loro questo sogno non sarebbe stato possibile. Da soli si va più veloci, insieme si va più lontano. Anche per quest’ultimo appuntamento invitiamo tutti a portare con sé il proprio bambino interiore, quello spirito leggero, un po' di pazienza e tanta voglia di stupirsi. Perché nella vita, come a teatro, la vera magia succede quando non capisci più dove finisce il trucco e inizia il divertimento."

Un invito che è anche una promessa: sabato 10 maggio, venite a teatro e lasciatevi conquistare. Con Raffaello Corti e la magia del Circolo Magico Blink il finale di questa edizione sarà davvero incredibile.

Il biglietto ha un costo unico di 12 euro. Per maggiori informazioni e prenotazioni si può telefonare al numero 366.5397023 o consultare il sito web www.blinkcircolomagico.it.

La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dalla Provincia di Cuneo, dal Comune di Dronero, dall’ATL Cuneese e dalle Acli Arte e Spettacolo Cuneo.