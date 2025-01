Atletica Mondovì: al Meeting di Apertura di Aosta Simone Milanesio vince i 60 metri piani

Dopo anni di chiusura, ha riaperto finalmente i battenti per le competizioni di atletica il “Palaindoor Marco Acerbi” di Aosta. Per i velocisti e ostacolisti monregalesi “pioggia” di personali nel meeting “di apertura” di domenica 5 gennaio con due successi e altre ottime prestazioni.

Vittorie del 2008 Andrea Tallarico, arrivato dalla collaborazione con Atletica Asti 2.2, sui 60 ostacoli Allievi con il suo limite portato a 8”56 nella qualifica e poi primo in 8”62. Da segnalare l’ottimo 3° posto di Giacomo Provera all’esordio nella nuova categoria: 3° in finale con 9”15, ma bella batteria corsa in 8”62. Per entrambi pass per i campionati italiani centrati al primo colpo. (7° in 10”90 Alessio Lombardo).

Vittoria per un’altra new entry biancorossa Simone Milanesio sui 60 piani Uomini con 6”92 – crono che vale il minimo per i tricolori U23 - bronzo nella stessa finale per Federico Lisa con 7”02 (nelle qualifiche per loro rispettivamente 6”94 e 7”04).

Tra i due sprinter, entrambi seguiti da Marco Rebazzana, sul podio Mattia Benente (Novatletica Chieri) in 6”95; alle loro spalle Tommaso Pibiri in 7”19 7°. Tra gli allievi si segnalano Giacomo Rabezzana e Lorenzo Lequio entrambi scesi a 7”45, Giacomo Provera 7”52, Andrea Tallarico 7”69 e Andrea Lombardo 7”79: per tutti si tratta del nuovo personale.

Sfiorano invece il podio Anna Mamiedi quarta con il p.b. di 1,51 mt nell’alto (due errori in meno per l’altra Allieva Sofia Greppi, terza), stesso piazzamento con personale per Beatrice Dotta nel triplo (10,40 mt, quinta a soli 8 cm la compagna Matilda Rovere, seconda Allieva). La Mamiedi è anche quinta sui 60 ostacoli Allieve con il nuovo personale di 9”82 fatto registrare nelle finali. Si migliorano anche Lorenzo Lequio nel triplo (7° con 11,45 mt) e Giulia Fresia sui 60 ostacoli (8”72).

Soddisfatti i tecnici Andrea Oderda, Stefania e Antonella Giulivi per questa prima uscita.