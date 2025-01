Domenica sera l'incendio della loro mansarda in frazione Chiardola a Demonte, ora alloggiano in un B&B

Sono considerevoli i danni causati dall'incendio divampato domenica sera scorsa, 5 gennaio, in frazione Chiardola nel Comune di Demonte, in prossimità del Centro Fondo di Festiona. Ad andare distrutta è stata la mansarda di un'abitazione dove viveva una famiglia di quattro persone.

La casa è stata dichiarata inagibile e nel frattempo che possa essere ripristinata e tornare abitabile la famiglia, proprietaria dell'immobile dove viveva, è stata costretta a trovarsi una sistemazione nel B&B a poca distanza.



La famiglia con due figlie minori in età scolare, dovranno riacquistare molti beni di prima necessità, come anche i libri di testo andati bruciati.



Sul posto erano intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Cuneo riuscendo a contenere le fiamme e ulteriori gravi conseguenze. Fortunatamente, infatti, nessuno dei residenti è rimasto coinvolto o intossicato dando per primi l'allarme ed evacuando tempestivamente l'immobile.