Ferrovia Cuneo-Ventimiglia, accolto l'ordine del giorno che rende i territori più partecipi nella CIG

“A seguito della discussione e della votazione della ratifica del Trattato tra Italia e Francia per la manutenzione della linea ferroviaria Cuneo - Breil - Ventimiglia il collega Candiani ed io, membri della Commissione Intergovernativa Italia - Francia, abbiamo proposto un Ordine del Giorno che aveva il senso di rendere più partecipi i territori nei lavori della Commissione Intergovernativa tra Italia e Francia per il miglioramento della circolazione nelle Alpi del Sud.

Lo dichiara la vicepresidente nazionale del Partito Democratico e parlamentare cuneese Chiara Gribaudo.



“Gli impegni assunti dal Governo riguardano in particolare la partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali delle aree alpine meridionali, con una attenzione specifica ai comuni interessati e alle istituzioni provinciali ma anche attraverso la previsione della partecipazione di parlamentari designati presso il Comitato di cooperazione transfrontaliera secondo le modalità previste dal Trattato del Quirinale" prosegue Gribaudo.



“Dopo aver perso l’occasione di finanziare i ristori per gli abitanti delle valli colpite dai gravi disagi derivanti dalla chiusura del Tenda ora almeno una soddisfazione nel vedere riconosciuto quanto chiediamo da tempo ovvero allargamento, partecipazione e trasparenza. È stato un lavoro bipartisan per cui ringrazio anche la collega Ciaburro che ha sottoscritto l’ordine del giorno”.