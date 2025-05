Pellegrinaggio a Lourdes della Diocesi di Saluzzo dal 3 al 9 agosto

Sono in corso i preparativi per il pellegrinaggio a Lourdes della Diocesi di Saluzzo organizzato dall’OFTAL, che si terrà dal 3 al 9 agosto prossimo.

“Come ogni anno ci si farà pellegrini presso la grotta di Massabielle e quest’anno segnato dal grande evento del Giubileo, il pellegrinaggio assumerà una coloritura tutta particolare- spiega don Dario Ruà responsabile dell’iniziativa.

Il Santuario di Nostra Signora di Lourdes, infatti, è stato scelto come santuario giubilare motivo per cui chi si recherà in pellegrinaggio potrà vivere anche la grazia del Giubileo. Tutto parla del Giubileo della Speranca ed anche il tema pastorale di quest’anno si intitola, non a caso, “Con Maria, pellegrini di Speranza”.

Il pellegrinaggio dell’Oftal per sua stessa natura vede un’attenzione del tutto particolare per coloro che soffrono e sono malati ed anche per questo sono sempre benvenuti coloro che si volessero mettere a disposizione come “barellieri” o “dame”. Oltre a loro il pellegrinaggio è rivolto a tutti coloro che volessero vivere un momento forte in questo anno particolare del Giubileo. Il gruppo di pellegrini come negli scorsi anni prevederà la presenza di un bel gruppo di “giovani proposte” ragazzi, dai 14 anni in su, che vivono questa esperienza alla stessa età in cui la piccola Bernadette divenne protagonista dei fatti di Lourdes.

Il pellegrinaggio prevede il viaggio in pullman con partenza da Saluzzo il 3 agosto sera e il ritorno nella mattinata del 9 agosto sempre a Saluzzo. Le iscrizioni si raccolgono nella sede dell’OFTAL di Saluzzo presso il Seminario di Sant’Agostino (via Consolata 4, Saluzzo), il martedì e il venerdì dalle 17 alle 19. Per qualsiasi informazione si può contattare uno di questi due numeri (333 5641599 – 334 9792822) oppure scrivere un’e-mail a saluzzo@oftal.org.