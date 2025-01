Pallavolo Alba sugli scudi al Trofeo BE FUN Volley 2025

E’ stata una due giorni di pallavolo intensa quella che ha coinvolto l’Under 17 e l’Under 15 della Pallavolo Alba, che, al Trofeo BE FUN Volley 2025 tenutosi a Foglizzo, hanno trionfato nelle rispettive categorie, confermando l’ottimo lavoro intrapreso dal nostro settore giovanile.

Sotto la guida dei coach Ceriotti e Torrengo, i giovani albesi sono rimasti imbattuti in entrambe le categorie, superando il girone da primi classificati e rispettando i pronostici nella finalissima: l'under 15 ha superato 2-0 i padroni di casa di Basso Canavese Volley mentre l’Under 17 ha avuto la meglio 2-1 sul Sant’Anna al termine di un match combattuto e incerto.

Sono arrivati anche dei premi individuali: Alessandro Mazzone come MVP della categoria Under 17, Tommaso Baggio e Federico Perrone come migliori centrali della propria categoria.

Questi risultati confermano la crescita della Pallavolo Alba sotto la guida del nuovo Direttore Tecnico Roberto Ceriotti e del suo staff; i risultati si vedono già nei campionati in corso con le squadre ai primi posti delle classifiche provinciali di categoria.

Siamo pronti a tuffarci nel 2025 con passione, impegno e ambizione!

Il roster Under 17, in piedi da sinistra: Federico Torrengo (coach), Mirko Lasala, Alessandro Mazzone, Tommaso Baggio, Paolo Bordino, Davide Borio, Luca Bosco, Michele Lucibello, Tommaso Mastrocola, Giuseppe Ciravegna, Nicola Ritella, Alen Lazarev, Andrea Borio (dirigente).

Il roster Under 15, in piedi da sinistra: Roberto Giovine (dirigente), Simone Campana, Lorenzo Vola, Edoardo Cannella, Federico Perrone, Tommaso Gallo, Edoardo Giovine, Andrea Turkaj, Matteo Fresia, Matteo Rostagno, Federico Passalacqua, Roberto Ceriotti (coach).