La Croce Bianca di Ceva porta la cultura del soccorso nelle scuole

Doppia campagna di grande impegno, tra maggio e giugno, della Croce Bianca di Ceva. Una serie di interventi vedrà i soccorritori dell’associazione impegnati presso le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del proprio territorio: un progetto che li porterà ad avvicinare i ragazzi ai temi del primo soccorso e dell’aiuto reciproco.

Parallelamente si terrà una serie di incontri serali, in stretta collaborazione con i sindaci e in diverse località del territorio, per far conoscere i servizi che offre l’associazione e le varie forme attraverso cui le persone possono unirsi alla loro preziosa squadra.

Tutti i dettagli saranno pubblicati sui canali social dell’associazione.