Il Papa risponde alla lettera dei bambini di Montaldo Roero

Nel periodo in cui Papa Francesco era ricoverato all’Istituto Gemelli colpito da infezione polmonare, dalla scuola primaria di Montaldo Roero è partita una letterina.

A scriverla i bambini delle pluriclassi 1a e 2a, insieme a quelli più grandicelli della 3a- 4a- 5a, guidati dalle maestre Angelique Roncea, Katiuscia Pappalardo, Caterina Lauro e Maria Serra.

Il testo augurava al Papa la guarigione e diceva:

“Caro Papa Francesco,

siamo i bambini della scuola primaria di Montaldo Roero in provincia di Cuneo.

Abbiamo saputo che non stai molto bene e ci dispiace, vorremmo che tu guarissi presto.

Per noi sei uno di famiglia, come un nonno, perciò abbiamo pensato di mandarti i nostri biglietti e i nostri disegni che speriamo tu possa apprezzare e ti possano rubare un sorriso. Saremo sempre al tuo fianco con pensieri e preghiere.

Speriamo tu possa guarire presto così potrai venire tra le nostre colline a trovarci.

Ti vogliamo bene

Dai bambini di 1ª - 2ª - 3ª - 4ª - 5ª di Montaldo Roero”.

E nei giorni scorsi dalla Segreteria di Stato vaticana è arrivata la risposta che ha riempito di gioia alunni e maestre:

“Cari Bambini,

con premuroso pensiero, avete fatto pervenire al Santo Padre Francesco, quale segno di affetto e vicinanza, la letterina e il grazioso cartellone da voi realizzato in occasione del Suo ricovero in Ospedale.

Il Papa, Che vi pensa con amorevole tenerezza e vi ringrazia per tale gesto, assicura per ciascuno il ricordo all’Altare, affinché possiate crescere lieti e sereni in compagnia di Gesù, il vero e fedele amico che non ci lascia mai soli. Invocando la protezione della Vergine Maria, Sua Santità invia di cuore la paterna Benedizione, che volentieri estende all’intera comunità scolastica, chiedendo di continuare a pregare per Lui.

Anch’io vi saluto cordialmente, affidandovi al Signore.

Roberto Campisi (Mons. Roberto Campisi)



Per fortuna, anche grazie alle tante testimonianze di affetto, Papa Francesco sta meglio e ha lasciato da alcune settimane l’ospedale e ripreso le attività pastorali, seppure con una certa cautela.

A bambini, maestre e dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Canale Manuela Torta complimenti vivissimi per l’iniziativa, che rimarrà senz’altro tra i ricordi più cari dei bambini.